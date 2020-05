Nové eso Slovácka? Jurečka po béčku a marodce buší na základ | iSport.cz

Naleštěnou zbraň jménem Václav Jurečka chystá Slovácko do bitvy s Olomoucí (18.00). Pětadvacetiletý útočník skoro celý podzim protrpěl v béčku Opavy a brzy po příchodu do Uherského Hradiště se zranil. Během koronavirové pauzy však všechny resty dohnal a odhodlaně buší na základní sestavu. „Cítím se dobře. Už jsem si zvykl na tým. Je to ve starých kolejích,“ chválí si Jurečka.

Když se rozhodl, že v Opavě neprodlouží kontrakt, slezský klub ho na začátku září nekompromisně přeřadil do juniorky. Tam Václav Jurečka „doplácal“ podzim, během nějž se dohodl na přestupu do Slovácka. Zatím stihl dva ligové zápasy, další čárky mu však mají naskakovat rychle. V přípravě si řekl o místo v sestavě. „Trenér Svědík je přísný, dbá na fyzickou připravenost. Je to náročné, ale na hřišti se nám to vrátí. Mužstvo je kvalitní,“ tvrdí.

Ještě na startu jara se mělo za to, že jasnou jedničkou na hrotu je Tomáš Zajíc. Dvojkou pak Jan Kliment, donedávna hráč německého Stuttgartu a střelec české reprezentace U21. Tohle už však neplatí. Jurečkova forma předurčuje opavského odchovance k tomu, aby přestal vysedávat na lavičce náhradníků a ukazoval na place své schopnosti.

„Rýsuje se to,“ potvrzuje kouč Svědík. „Pauza mu pomohla. Během ní všechno nasál. Naše příprava i styl hry jsou specifické, každý hráč potřebuje nějaký čas, aby si zvykl,“ dodává.

V současnosti není mezi Zajícem a Jurečkou zásadní výkonnostní ani typologický rozdíl. „Jsou na stejné úrovni,“ souhlasí trenér, pro něhož má větší perspektivu starší z dvojice. Na Zajíce čeká od léta angažmá v Baníku, Jurečka má smlouvu na další dva roky. Ve svižném zápasovém rytmu se ale v příštích týdnech najde dostatek prostoru pro oba útočníky plus uzdraveného Klimenta. „Bude se to točit. Záleží i na tom, jestli budeme hrát na jednoho nebo dva útočníky. Oba jsou pracovití, nepříjemní pro soupeře. Můžou hrát i spolu,“ podotýká Svědík.

Během několika měsíců v béčku SFC ztratil Jurečka zápasový rytmus, i jeho kondice logicky šla mírně dolů. Následně ho navíc zabrzdilo zranění a zimní přípravu neabsolvoval celou. To vše se promítlo do jeho vytížení v prvních čtyřech kolech na jaře. Kromě čtvrtfinále domácího poháru s Libercem (32 minut) odehrál jen půlhodinu v Mladé Boleslavi a těsně před nucenou přestávkou soutěže nastoupil v Teplicích poprvé v základu. Střídal až v 87. minutě. Paradoxní je, že oba duely skončily 0:0. „Snad to bude s Olomoucí jiné,“ přeje si větší ofenzivní údernost.

Ve Slovácku si musel zvykat na jiný systém, tempo hry. A vrátit se v čase. „Je to hodně o běhání, kondici. Takto jsme hráli v Opavě ve druhé lize za kouče Skuhravého,“ vybavuje si. Po postupu a výměně trenérů začal předvádět SFC jiný styl. Víc defenzivní, z bloku. Pod Svědíkem je to větší jízda. Borci musí být kondičně nadupaní, aby jeho nároky zvládli.

Po přestupu se změnila i Jurečkova pozice. Jelikož na křídlech je přetlak zkušenosti a kvality (Petržela, Navrátil, Kalabiška), využívá ho kouč jako podhrot či hrotového útočníka. „Pochopil jsem, že se mnou počítá do středu útoku a ne do zálohy,“ má jasno.

Ofenzivní univerzál je ceněný pro svou pracovitost a rychlost, v Opavě byl před přeřazením do béčka členem základní sestavy. „ Na tréninku ukazuje i kvalitu v zakončení,“ informuje Svědík. Dnes proti Sigmě to může potvrdit naostro. Buď jako člen elitní jedenáctky, anebo první volba pro střídání do útoku.