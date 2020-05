Kotalovy tahy pro šlágr s Plzní: Netradiční role Kangy, co stopeři? | iSport.cz

Michael Krmenčík oslavuje svou trefu do sítě Sparty, kterou poslal Plzeň do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík oslavuje svou trefu do sítě Sparty, kterou poslal Plzeň do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík oslavuje svou trefu do sítě Sparty, kterou poslal Plzeň do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Ze Sparty se dostal do zahraniční, po návratu ale Jakub Brabec zamířil do Plzně • Barbora Reichová/Sport

Devátý proti druhému. Tápající proti našlapanému. Dnešní šlágr 25. kola FORTUNA:LIGY lze parafrázovat různě. Vyznění ale bude vždy dost podobné. Zatímco nad Spartou se po koronavirové pauze vznáší celá řada otazníků, Viktoria podle všeho ani na okamžik nesundala nohu z plynu. Do letenského chrámu vtrhne plzeňský uragán už ve 20 hodin. Pražané nutně potřebují, aby je nesmetl na kolena. Jsou ovšem schopni mu odolat? To je velká neznámá.

Nedůsledná v defenzivě. Pomalá ve výstavbě hry. Laxní. Ačkoli se Sparta během přípravného období na ligový restart uzavřela před světem, z jejích přípravných duelů různé náznaky prosákly. A nevěstí zrovna nic moc dobrého. Už samotná remíza 3:3 s Žižkovem v generálce je na pováženou.

„Přípravné zápasy nejsou tak směrodatné. Hráči v nich soupeře trochu podcení, neplní taktické úkoly tak, jak by měli. Věřím, že si to proti Plzni uvědomíme. Pokud bychom měli mít stejný přístup jako v některých momentech se Žižkovem, byl by to problém,“ prohlásil pro klubový web trenér Sparty Václav Kotal.

Pár slov a je v nich schováno prakticky vše...

Bořek Dočkal a spol. potřebují jít dnes do pozoru, nahodit pohotovostní režim a rozpomenout se na víc než dva měsíce staré výkony z duelů s Baníkem a Slavií. V nich po dlouhé době vypadala Sparta solidně. Konsolidovaně. Sebevědomě. „Můžeme říct, že nám pauza trochu uškodila,“ připustil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Jestliže v polovině března byli sparťané kompletně zdraví, nyní už to ani omylem neplatí. Mimo hru jsou Martin Graiciar (zlomená klíční kost) i David Lischka (tříslo), na marodku čerstvě přibyl i Srdjan Plavšič. Kotal proto musí vymýšlet.

A podle informací deníku Sport se mu v hlavě zrodilo hned několik zajímavých tahů. Ve hře je varianta, že by Guélor Kanga naskočil netradičně na pravém kraji záložní řady. Tuhle možnost si Sparta zkoušela během přípravných zápasů, Gabonec se v nich často stahoval do středu pole. V podání Letenských se může jednat o snahu přetížit střed pole a eliminovat tak hlavní sílu Viktorie.

K zajímavé rošádě může dojít i ve stoperské dvojici. Ačkoli se nabízí spojení Dávida Hancka s Lukášem Štetinou, které tak dobře fungovalo před přerušením sezony, střed obrany může být nakonec úplně jiný. Kotal totiž nacvičoval i variantu, v níž figuroval na levém stoperovi Costa a Hanckovi připadla pozice krajního beka.

Jistá je pozice Adama Hložka na levém křídle, Bořka Dočkala pod hrotem a Benjamina Tetteha v útoku. Ve středu hřiště bude i Michal Sáček. Po jeho boku pak jeden z dvojice Ladislav Krejčí či Michal Trávník.

Ať už se nakonec trenérský bard rozhodne pro jakoukoli variantu, potřebuje mít šťastnou ruku. Navzdory extrémně silnému soupeři Sparta potřebuje uspět, aby mohla zahájit odsun vzhůru ze současného devátého místa.

„Před pauzou jsme odehráli dvě dobrá utkání. Teď jsme se věnovali taktice, jsem připravení. Už nemůžeme moc ztrácet body, naopak je potřebujeme nahnat. Jdeme vyhrát,“ vyhlašuje odhodlaně Hložek.

Jeho tým musí. Pro Plzeň ovšem platí podobné přikázání. Pokud se chce udržet na jakýsi kontakt s vedoucí Slavií, rovněž by potřebovala zabrat naplno.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč