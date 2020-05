Na Slavii jako v bundeslize. Fanoušci mohou na tribunu dát svého panáka | iSport.cz

Jak se dostat na ligový stadion, když to prakticky nejde? Jedno řešení už je na světě: hlasy z reproduktorů nebo namixovaný zvuk při přenosech O2 TV Sport. Na řadě je teď vizuální podpora. V Německu už s tím mají zkušenosti, v tuzemsku to zásluhou generálního partnera soutěže Fortuny s portréty fanoušků vyzkoušejí v Edenu. Ti si tam zkrátka mohou dát – panáka.

To prázdno bije do očí. Epidemie koronaviru vyhnala fotbalisty a fanoušky z arén. Jenže zatímco ti první se vracejí v plné polní, ti druzí maximálně po pár šťastlivcích. Atmosféra při zápasech připomíná výjimečný stav, a tak se hodí každý nápad, jak to alespoň trochu zmírnit.

Prvním krokem je sestřih chorálů, pokřiků, vůbec ruch tribun ze starších utkání, o který se v Teplicích postarali domácí klub i stanice O2 TV Sport. Hlavně v sousedním Německu i jinde však zkusili fanoušky ve větším rovnou fyzicky „vyrobit“. V Kolíně nad Rýnem „oblékli“ 1300 sedaček do dresů od příznivců, nechyběly ani šály či talismany.

Mönchengladbach na Leverkusen rovnou vyrukoval s 13 tisíci panáky z kartonu s portréty svých fanoušků a mottem Proti zápasu duchů.

„Když jsem o tom slyšel poprvé, tak jsem se pousmál. Nápad se mi ale zalíbil. Je to lepší než hrát před prázdnými sedačkami,“ řekl slovenský reprezentant Mönchengladbachu László Bénes pro server Pravda.sk.

Pravda také je, že to výrazně nepomohlo a v sobotu jeho tým prohrál 1:3, nicméně vedle sympatického pokusu vypadal stadion alespoň zčásti zaplněně. Vítězství 3:1 nad MOL Féhervár naopak přinesla podpora pěti tisíc kartonových příznivců, jejichž hlavy byly naroubovány na zelené a bílé dresy, maďarskému Ferencvárosi.

V Česku to ve větším zkusí v aréně pražské Slavie. Její sponzor i generální partner celé soutěže, sázková kancelář Fortuna, už nachystal na jižní tribuně v první fázi tisícovku speciálních panáků. Zatím je zabralo stovkami svých „klonů“ deset slávistických hráčů, ale už v sobotním utkání s Jabloncem mohou být přelepeni podobiznou fanoušků.

Jak to funguje? Zájemce se zaregistruje na stránce fanousek.prihraj.cz, nahraje fotografii a zaplatí 499 korun (Mönchengladbach vybíral cca 520 korun). Polovina z ní půjde na podporu slávistické akademie. „Jsme rádi, že jsme se s klubem dokázali domluvit a zároveň můžeme touto cestou pomoci mládežnickému fotbalu,“ říká za Fortunu Marek Janoušek.

Každý fanoušek dostane fotografii plastového dvojníka, který se může objevit i v záběrech přímého přenosu O2 TV Sport, ale nakonec mu dorazí i domů, s podpisy slávistických hráčů. A jsou tu i bonusy pro prvních dvě stě nejrychlejších. Při zvýšeném zájmu mohou přibýt další „kusy“.

Sami slávističtí fanoušci se ohledně toho, zda by mohli být v Edenu zastoupeni prostřednictvím transparentů, šál či dresů, na klub už dříve obrátili. Na stadionech dalších týmů s největším diváckým zázemím se podobná akce nechystá. Vůbec s ní nepočítají na Baníku, ale na další nápady ještě mají týden čas do domácího utkání s Plzní.

„My jsme o tom uvažovali,“ říká marketingový ředitel Sparty Kamil Veselý. Na Letné se však nakonec zaměřili na jiné priority a akce pro permanentkáře jako fotbalové autokino na Strahově či speciální komunikační balíčky. „A určitě rozvěsíme prapory našich poboček Fan Clubu na protější tribuně,“ prozrazuje Veselý.

Makety nechystají ani v Plzni. „Míříme jedině tím směrem, zda by fanoušci chtěli mít na tribuně chorea,“ připojuje plzeňský tiskový mluvčí Václav Hanzlík. I na západě Čech vyroste autokino a stejně jako na Letné tam řeší, zda pustit fanoušky alespoň přes reproduktory.

Už po dnešku, kdy se právě oba rivalové v Praze utkají, mohou všichni vědět víc…