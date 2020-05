Tajemství úspěchu nejstaršího hráče ligy. Zavadil řekl, jak posiluje | iSport.cz

Za svou kariéru zanechal největší stopu v Brně, ale hrál i za švédské kluby, Spartu či Baník. Nyní ostřílený středopolař Pavel Zavadil prodloužil své spojení s Opavou o další rok. „Mám obrovskou vůli a snahu se neustále zlepšovat. Jsem rád za každý trénink," říká Zavadil, který doposud nastoupil v lize k 263 zápasům.

Jak jste se dostal k fotbalu?

„Pocházím z vesnice, kde hráli fotbal snad úplně všichni kluci, bylo tak dopředu jasné, jakému sportu se budu věnovat. Fotbal navíc hrál i můj o čtyři roky starší brácha a hlavně táta, který nás naučil první fotbalové krůčky na hřišti a byl i naším prvním trenér na vesnici. Díky němu jsem už jako malý mohl chodívat do kabiny k mužům, kde jsem sledoval, jak se připravují na zápas a doufal, že jednou budu třeba jako oni.“

Kdy jste si uvědomil, že fotbal je to, co chcete v životě dělat?

„Fotbal jsem od malička miloval. Jenom jsem přišel domů ze školy, hned jsem utíkal na hřiště, kde jsem byl často až do večeře. O víkendech jsem tam býval od rána. Když jsem pak v deseti letech přešel do Sigmy do sportovní třídy, na ostatní věci mi nezbývalo příliš mnoho času. Měl jsem v podstatě jen školu a fotbal. Byl to řád, který jsem měl rád a plnil ho s chutí. To, že budu v životě hrát fotbal, naprosto přirozeně vyplynulo.“

Kdo byl v dětství vaším největším vzorem?

„První šampionát, který jsem sledoval v televizi, bylo mistrovství světa v Mexiku v roce 1986. Tehdy mi bylo sice jen osm roků, ale už jsem fotbalu trošku rozuměl a vnímal ho. Pamatuju si, že jsem ležel u televize a sledoval doslova každý zápas. Tenkrát na mě udělal velký dojem Diego Maradona. Byl to fantastický hráč, ke kterému vzhlíželi snad úplně všichni a každý chtěl být na hřišti jako on. Líbili se mi ale i jiní hráči. Třeba Němec Lothar Matthäus, který hrál na mojí pozici.“

Jaká si myslíte, že je vaše přednost oproti jiným hráčům?

„Asi je to obrovská vůle a snaha neustále se zlepšovat a udržet se na nejvyšší úrovni. Určitě je to taky dlouhověkost, díky které můžu hrát i ve dvaačtyřiceti letech první ligu vedle o generaci mladších hráčů a pořád jim stačit. Jsem rád za každý trénink a pokaždé se těším na víkendové utkání. To je pro mě vrchol, ke kterému každý týden směřuju.“

Děláte v tréninku něco jinak než ostatní?

„Úspěch vidím především v tom dělat všechno s mančaftem. Snažím se vždy splnit to, co dělají ostatní hráči, abych byl dobře připravený na utkání. Musím se ale přiznat, že některé věci v posilovně dělám jinak - po svém. Když jsem totiž s fotbalem začínal, má postava i tehdejší trendy ve cvičení byly jiné. Za tu dobu, co hraju, se vyvíjí ale i silová stránka. Některé cviky tedy dělám jinak, protože jsem na to zvyklý z dřívějška a změny mi způsobovaly zdravotní problémy. Necvičím například tak s těžkými váhami jako ostatní, ale dělám to trošku jinak, aby to mému tělu vyhovovalo.“

Z jaké části si myslíte, že je váš úspěch o talentu, z jaké části zase o poctivé dřině?

„U každého sportovce je to nepochybně jinak, jedno bez druhého ale zkrátka nefunguje. Troufám si říct, že ve mně určitě nějaký talent je, ale spíše je to o práci a trénování. O tom, že jsem každý den na tréninku a hraju neustále naplno. Chci se pořád zlepšovat. Snažím se makat tak, abych ostatním stačil a aby bylo vidět, že na to hřiště patřím. Na tom si hrozně zakládám. Věřím, že kdybych na to už neměl, vycítím to. Mám totiž nějakou sebereflexi.“

Máte nějaké rituály, které dodržujete před zápasy?

„Ano, například co jsem tady v Opavě, chodím na stadion vždycky pěšky. Taky tam bývám rád dříve než ostatní, abych si pořádně nachystal své věci a měl jistotu, že je všechno v pohodě. Jsem taky zvyklý chodívat před utkáním na krátkou masáž, při které mi masér v rychlosti projede svaly. Pak se jdu připravovat sám na rotoped, procvičím se, protáhnu se… Snažím se abych byl zkrátka co nejlépe nachystaný a tím pádem byl v psychické pohodě.“

Je nějaká rada, která vám ve fotbale pomohla?

„Těch rad, které jsem dostal, bylo hodně, a z každé jsem se snažil něco vzít. Ale jedna věc mi utkvěla v hlavě. Kdysi vyšel krásný článek, ve kterém bylo napsáno, že když děláte fotbal poctivě, tak vám to vrátí zpátky. To myslím, že stoprocentně platí a řídím se podle toho celou kariéru.“

Chodí si naopak za vámi spoluhráči pro rady?

„Někdy ano a já s tím nemám problém. Podobnou roli jsem měl i v Brně. Je to přirozená věc. Každý mladší hráč, který je v týmu, má u mě dveře otevřené a může se na mě ve všem obrátit. Hráčům, kteří pracují a chtějí něco dokázat, vždycky rád pomůžu.“

Měl byste nějakou univerzální radu pro začínající fotbalisty?

„Když jsem ještě jako dítě hrával fotbal, byl jsem menší než ostatní a neměl takovou sílu. Vyrostl jsem až později, když mi bylo sedmnáct, osmnáct. Dokázal jsem se přes to ale přenést a věřil, že se to obrátí. Bylo to jenom o tom vydržet a nepřestat bojovat. Takže bych chtěl těm menším slabším hráčům říct, že nic není ztracené, ať bojují dál.“

Co myslíte, že byste dělal, kdybyste se nevěnoval fotbalu?

„To je těžká otázka. Kdybych se nevěnoval fotbalu, tak bych zkusil jiný sport. A když ne sport, tak opravdu nevím. O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Vždycky jsem všechno směřoval k fotbalu, který dělám celý život. Vystudoval jsem střední školu podnikání a služeb, možná bych něco zkusil v tomto oboru.“

Jak to vidíte se svojí kariérou do budoucna?

„Minimálně ještě jednu sezonu bych chtěl odehrát na té nejvyšší úrovni. Rozhodně bych, ale i po tom rád zůstal u fotbalu. Dlouhou dobu jsem přemýšlel o trenérství, ale už to asi nestihnu. Hraju dlouho a než bych získal všechny potřebné licence, bylo by mi šedesát. Ale u fotbalu a u týmu bych nějakým způsobem rád zůstal. Myslím, že hráčům mám co předávat a byla by to správná cesta. Člověk do toho ale musí vstoupit s pokorou a všechno se naučit, nic nepřichází hned.“