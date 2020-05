Hejkal: V poločase jsem křičel. Zkušení musí hrát za Teplice, ne za sebe | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Jindřišek, 21. Hronek, 65. Nazarov (vl.), 90+2. Vacek Hosté: Sestavy Domácí: Valeš – Bartek, Köstl, Bederka, Schumacher (82. Nečas) – Hůlka, Jindřišek /C/ – Hronek (82. Vacek), Vaníček (60. Květ), Vodháněl (60. Podaný) – Pulkrab (73. Puškáč). Hosté: Grigar – Paradin (46. Nazarov), Čmovš, Kodeš, Vondrášek /C/ – Knapík (68. Černý) – Radosta (46. Hýbl), Trubač, Kučera (46. Žitný), Moulis – Řezníček (78. J. Mareš). Náhradníci Domácí: Le Giang, Krch, Podaný, Květ, Vacek, Nečas, Puškáč Hosté: Diviš, Nazarov, Hýbl, Černý, Žitný, Mareš, Toutou Mpondo Karty Hosté: Kodeš, Knapík, Jakub Řezníček Rozhodčí Pechanec – Horák, Myška Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 150 diváků

„To je problém Teplic. Uděláme jeden výborný výkon, i když jsme věděli, že to s Libercem nebylo nic extra. Pak si hráči řeknou, že to půjde samo, ale ono to samo nepůjde. Pak to vypadalo takhle. Naši rozdíloví hráči tam nebyli. Kučera podal velmi špatný výkon a takhle bych mohl jmenovat dál. Zkušení hráči nebyli tahouny mužstva. Tři góly jsme si dali sami, první ze standardní situace, jasná penalta. Nechápu, proč Kodeš dělá pokutový kop, když to má Vondrášek na hlavě. Při druhé Kučera vysunul hráče do samostatného úniku,“ nechápal Hejkal.

Jak hodnotíte hru v obraně?

„Od celého mužstva nebyla dobrá. Soustředili jsme se hlavně na druhé míče, na dobírání Jindřiška, ale Jindřišek strávil příjemný podvečer, měl spoustu balonů. Každý nákop do Pulkraba jsme neudrželi, Bohemka měla druhé míče, náběhy Vaníčka a Vodháněla. My jsme na to nereagovali a Bohemka byla v těchto směrech lepší.“

Proč tři střídání o poločase?

„Reagovali jsme na vývoj, protože jsme to chtěli zvednout. Měli jsme tam náběhy a byli jsme nebezpeční, ale když jsme mohli dát kontaktní gól, dáme si vlastence. Nebudu tu hanit mladé Knapíky a Radosty, k tomu se musí postavit čelem ti zkušení.“

Přitom jste do zápasu vstoupili dobře...

„Byli jsme tři minuty na míči, měli jsme zakončení, pak asi přišlo v hlavách uspokojení, začali jsme hrát fotbal, který nebolí…“

Překvapilo vás to s ohledem na zápas s Libercem?

„Nemile... Když už není kvalitní výkon, tak chci týmový výkon, strašně mě to mrzí. Je to o zkušených hráčích. Ti musí hrát za Teplice a ne za sebe.“

Byla o přestávce velká bouřka v kabině?

„Nechtěl jsem křičet, ale křičel jsem, protože tenhle výkon nebyl hodný mužstva Teplice. Mrzí mě, že je hráčům kolikrát i jedno, že je takový vývoj. Ztratili jsme pokoru a zápas jsme prohráli v první půli. Ve druhé půli už jsme hráli celkem dobře, ale to byl důsledek té první.“

Věřil jste, že to jde zvrátit?

„Věřil. Pokyny byly takové, aby se hrálo jako by to bylo 0:0, dali bychom kontaktní gól, do hry by šel Mareš, ale pak jsme udělali, co jsme udělali, dali si vlastní gól a přišlo čekání na konec.“