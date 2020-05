Sparta - Plzeň: rozdíl středů, křídlo Kanga a Beaguel v ráži | iSport.cz

Sparťan Guélor Kanga v souboji s plzeňským Pavlem Buchou • FOTO: David Lejček/sparta.cz Bez diváků, ovšem na solidní úrovni. Tak proběhl středeční šlágr 25. kola FORTUNA:LIGY mezi Spartou a plzeňskou Viktorií. Víc z něj měli Západočeši, kteří po zásluze zvítězili 2:1 a udrželi se na rozdíl osmi bodů od vedoucí Slavie. Co všechno očekávaný hit v Generali Pojišťovna Areně ukázal?

Střeďáci Plzně = nadvláda Vědělo se o tom už před utkáním. Trio středových hráčů Viktorie Kalvach, Bucha a Čermák umí. A navíc si parádně rozumí. Ve šlágru na Letné to opět potvrdilo. Od první minuty si vynutilo převahu v srdci pole a mělo zásadní podíl na tom, že Plzeň Spartu přehrávala. Kalvach další bravurní výkon okořenil úvodním gólem, Čermákovi chyběla k dokonalosti jen lepší koncovka. A Bucha? Možná nebyl na první pohled tak výrazný, vybojoval ale spoustu míčů a odvedl cennou práci. Trio pilířů druhý tým tabulky opět podrželo. Plzeňský Aleš Čermák proniká kolem sparťanů Michala Sáčka a Ladislava Krejčího • Foto ČTK / CTK / Šulová Kateřina

Sparťanská neefektivita Pokud to porovnáme s defenzivní činností, v té ofenzivní Sparta relativně obstála. Ale bez toho hlavního. Bez efektivní koncovky. V záběru obou poločasů domácím několikrát vyšla přípravná kombinace, byly z toho i nějaké šance. Řešení hráčů, ať už to byli Benjamin Tetteh, Andreas Vindheim či Bořek Dočkal s Guélorem Kangou, ovšem nebylo optimální. „Pořád jsme hledali další řešení místo střelby, v tom momentě je to na hráčích. Šance jsme měli, ale efektivita byla bohužel nízká,“ povzdychl si trenér Václav Kotal. Bořek Dočkal se snaží obejít plzeňského Lukáše Kalvacha • Foto ČTK / CTK / Šulová Kateřina

Rozparáděný Beauguel Pár hodin před utkáním zveřejnil na sociálních sítích video, jak se na utkání těší. Dobré rozpoložení si Jean-David Beauguel přenesl i do samotného utkání. Plzeňský útočník na hrotu podržel spoustu balonů, následně je šikovně sklepával parťákům do druhé vlny. Znamenitý výkon korunoval krátce po změně stran, kdy se opřel do zpětné přihrávky Jana Kovaříka a ranou o břevno navýšil západočeský náskok. Na bývalého kanonýra Viktorie Michaela Krmenčíka nechal opět zapomenout. Sparta - Plzeň: Beauguel bombou pod víko zvyšuje na 2:0 pro Viktorii!

Krejčí se Sáčkem v autu Před koronavirovou pauzou se mohli pyšnit výtečnou formou. Mladíci ve středové formaci Sparty zvládli velmi dobře těžké duely s Baníkem i Slavií. Trenér Kotal na nich proto chtěl logicky stavět i proti Viktorii. Důvěru mu ovšem nesplatili. Sáček se pořádně nedostal do hry, Krejčí zase kupil spoustu technicko-taktických chyb. Právě na jejich vrub jde první inkasovaný gól, kdy se nepochopitelně rozestoupili před Lukášem Kalvachem a umožnili mu tak pohodlné zakončení. Souboj Ladislava Krejčího s Alešem Čermákem • Foto ČTK / CTK / Šulová Kateřina