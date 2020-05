Guľa po triumfu: Víme, že jsme silní. V závěru jsme vypadli z role | iSport.cz

První velký ligový test po restartu FORTUNA:LIGY zvládl. Plzeňský kouč Adrian Guľa vyplenil Letnou. Viktoriáni vyhráli na Spartě 2:1 a po přesvědčivém výkonu dál udržují kontakt na první Slavii. „Hráči plnili to, co měli nařízené. Dobře četli hru soupeře a drželi míč. Dominovali jsme větší část zápasu, což je důležité i směrem k dalším utkáním,“ těšilo slovenského trenéra.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Moberg Karlsson Hosté: 26. Kalvach, 52. Beauguel Sestavy Domácí: Heča – Vindheim, Štetina, Costa, Hancko – L. Krejčí, Sáček (64. Moberg Karlsson) – Dočkal (C) (81. Kozák), Kanga, Hložek (81. M. Frýdek) – Tetteh. Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (77. J. Kopic), Beauguel (72. Chorý), J. Kovařík (90+1. Mihálik). Náhradníci Domácí: Nita, Hanousek, Frýdek, Moberg Karlsson, Trávník, Karabec, Kozák Hosté: Sváček, Kopic, Hořava, Chorý, Mihálik, Havel, Pernica Karty Domácí: Costa, L. Krejčí, Štetina, Kanga Hosté: Kalvach, Limberský, Řezník Rozhodčí Berka – Nádvorník, Vlček Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Byla zásadním bodem úspěchu hra záložní formace a její kreativita?

„Středoví hráči opět dominovali, v pohybu i rotaci. Měli proti sobě kvalitní protivníky, ale všichni odvedli kvalitní práci. Nechci však vyzdvihovat jen je. Mužstvo hrálo kompaktně, týmově. Mají vyhledávat prostory a ukázat svůj potenciál.“

Nepřekvapilo vás, že jste v utkání dlouho dominovali?

„Jsem rád, že jsme vstoupili do zápasu dobře. Hráči plnili, co měli nařízené. Dobře četli hru soupeře a drželi míč. Dominovali jsme větší část zápasu, což je důležité i směrem k dalším utkáním.“

Každý kouč čeká, co s týmem provede dlouhá pauza. Na vás však zřejmě žádný citelný dopad neměla, že?

„Očekávání jsou vždy. Setkávají se s nimi všechna mužstva. Kluci po vstupu do zápasu cítili, že má soupeř problém s naším postavením a kompaktností. Na druhou stranu víme, že jsme silní, i kdyby nám vstup do utkání nevyšel. Když dá soupeř gól, nebo má šanci, i tak si s ní umíme poradit.“

Nevypadli jste v závěru z role, kdy Sparta snížila a zatlačila vás?

„Vypadli jsme z ní. Nebyli jsme tak přesní v přechodové fázi. Chtělo to soupeře lépe dorážet. Kazili jsme ale přihrávky a hledali výjimečná řešení. Dali jsme Spartě šanci dostat se do pokutového území a zápas zdramatizovat.“

Kolikrát si myslíte, že Spartu v této sezoně ještě porazíte?

„To, zda se do skupiny o titul dostane, ukážou teprve další kola. Pro nás je výhra důležitá i vzhledem k poháru. Věřím, že máme na to, abychom si to s každým rozdali na maximum svých možností.“