Sparta posiluje mezi tyčemi. Ulovila Slováka Holce, podepsal na tři roky | iSport.cz

Sparta posiluje kádr. Celek z Letné přivedl první posilu pro sezonu 2020/2021. Tou je pětadvacetiletý brankář Dominik Holec, člen širšího kádru slovenské reprezentace. Do aktuálně devátého klubu FORTUNA:LIGY přichází jako volný hráč po vypršení kontraktu v Žilině. Smlouvu podepsal do konce června 2023. Sparta o tom informovala na svých webových stránkách.

Po dlouhých devatenácti letech v Žilině, vyjma hostování v Pohronie, Zlatých Moravcích a Senici, mění brankář Dominik Holec své působiště. Od příští sezony bude oblékat dres pražské Sparty, která jej získala coby volného hráče, kterým se 25letý gólman stal poté, co Žilina po přerušení slovenské ligy ukončila smlouvy všem svým hráčům. „Takový konec nebyl příjemný, ale bohužel to k fotbalu a životu patří. Nicméně byl to velký šok,“ přiznal Holec.

„Těším se na nové výzvy ve skvělém týmu s výbornými fanoušky. Věřím, že budeme úspěšní a mužstvu pomůžu co nejvíce. Udělám pro Spartu vše. Je to klub předurčený k úspěchu a věřím, že se vrátíme k tomu, co ji zdobilo, tedy že Sparta je tým, kterého se každý bál a zaslouží si respekt,“ uvedl Holec krátce po podepsání tříletého kontraktu, který vyprší v červnu 2023.

„Všichni v klubu na mě působí velmi dobře. Jsem šťastný, že jsem tady. Mé pocity jsou opravdu skvělé, těžko je slovy vylíčit. Ještě si to asi úplně neuvědomuju, teprve to na mě dolehne,“ myslí si nová akvizice Letenských, která sice začínala jako útočník, ale nakonec skončila v brance.

