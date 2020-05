Rošáda v brance Sparty? Ve hře je odchod Rumuna Nity, chce chytat | iSport.cz

Florin Nita leží na zemi poté, co ho zřejmě zasáhl předmět vhozený na hřiště fanoušky do hlavy • Sport/Michal Beránek

Je mu 32 let, ve Spartě má smlouvu až do příštího léta. Přesto by podle informací portálu iSport.cz mohl gólman Florin Nita po sezoně letenský klub opustit. Zkušený Rumun totiž není spokojený se svou aktuální pozicí, kdy prakticky od začátku září pouze kryje záda Milanu Hečovi. Ve hře je i návrat do celku FCSB, odkud do Sparty v lednu 2018 přišel. Pražané by ale o kvalitního brankáře neradi přišli bez adekvátního odstupného.

Když přicházel v polovině ročníku 2017/2018 coby posila „last minute“, jeho pozice byla nezpochybnitelná. Gólman Florin Nita si defakto podal dveře od sparťanské kabiny s Martinem Dúbravkou, který zamířil na hostování do anglického Newcastlu.

Rumunský reprezentant se okamžitě vpasoval do role jedničky Letenských, svůj tým opakovaně držel skvělými zákroky. Byť se mu nevyhnuly slabší chvilky, držel si Nita odpovídající standard. Jeho neotřesitelná pozice prvního muže v rukavicích se začala pozvolna měnit v létě 2018, kdy Sparta získala ze Slovácka Milana Heču.

V nadcházející sezoně byl mužem číslo jedna stále ještě Nita, v té probíhající se ovšem role otočily. Zkušený Balkánec sice začal, po nepříliš vydařeném výkonu v utkání se Sigmou (3:3) ho ovšem mezi třemi tyčemi nahradil právě Heča. A na tomhle stavu se ve zbytku ročníku nic nezměnilo.

Ve FORTUNA:LIZE Nita chytal naposledy 1. září loňského roku, od té doby naskočil pouze do dvou utkání v rámci MOL Cupu. Jinak nic. Pouze vysedávání mezi náhradníky, potažmo pobyt na marodce, kam v úvodu jara rodáka z Bukurešti odsunuly svalové problémy.

Změnu nepřinesla ani trenérská rošáda, i nově jmenovaný kouč Václav Kotal totiž sází na Heču. Sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický se proto bude muset v létě brankářskou otázkou zabývat, podle informací deníku Sport by se totiž Nita nebránil odchodu.

„Florin je ve fázi kariéry, kdy chce především chytat. Pokud vycítí, že se na jeho současné roli nic nemění, určitě se případnému odchodu bránit nebude,“ uvedl zdroj blízký letenskému klubu.

Nita má ve Spartě smlouvu až do června příštího roku, pražský klub by neměl žádný problém s tím, kdyby byl tenhle závazek dodržen. Na druhou stranu je ale pravděpodobné, že by rudí kategoricky nebránili Rumunovi v odchodu, pokud by o něj sám projevil zájem.

V kuolárech se hovoří o tom, že by se Nita mohl vrátit do klubu FCSB, tedy bývalé Steauy Bukurešť. Právě odtud totiž na Letnou zamířil, v předním rumunském klubu má nadále silné vazby. Dává smysl, že by právě tady, nablízku své rodině, mohl napsat zřejmě poslední kapitolu kariéry.

Pokud by ovšem FCSB skutečně chtěl Nitu získat, určitě by to nebylo zadarmo. Byť je sympatickému brankáři už 32 let, na hráčském trhu má stále nějakou hodnotu. Tu lze v kontextu současného dění odhadovat zhruba na deset milionů korun. Vyloučit při tom nelze, že s nabídkou na Nitu přispěchá i nějaký jiný klub, byť se to s ohledem na brankářův věk a dění kolem pandemie koronaviru nejeví příliš pravděpodobně.

Pokud by se Nita v létě skutečně sbalil a Spartě zamával, největší český klub by musel řešit náhradu. Jmen se nabízí několik. Filip Nguyen, Matouš Trmal, Dominik Holec. Ti všichni by se mohli ocitnout v hledáčku Letenských. Už během zimy se v některých médiích objevila zaručená zpráva, že do Sparty zamíří ze Slovácka Trmal. Žádná taková dohoda ale podle informací serveru iSport.cz v tuhle chvíli neexistuje.

