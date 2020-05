Jaroslav Švach (†47) zemřel. Fotbal, pití, hazard, ženy, uměl žít! | iSport.cz

Bývalý fotbalista Jaroslav Švach zemřel ve věku 47 let • Profimedia.cz

Jaroslav Švach se pouští do sudího Michala Patáka v zápase Zlína s Mladou Boleslaví v roce 2004 • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Zlína slaví v roce 2002 postup do první ligy: Zdeněk Kroča, Tomáš Janda, Jaroslav Švach a Petr Klhůfek • LEGNER JAROSLAV / Sport

Ve Zlíně zažil se Švachem dva postupy do nejvyšší soutěže. V prvním případě jako jeho spoluhráč, ve druhém ve vztahu asistent-kapitán týmu. „Jarda byl velmi dobrý fotbalista a jeden z motorů mužstva. Přibrzdilo ho zranění. Měl ještě na víc,“ usoudil Hoftych.

Autor šestnácti prvoligových branek, jenž hrál i za Duklu a Opavu, za to uměl vzít na hřišti i při oslavách. Říkalo se mu Newman podle slavného amerického herce. Od blízkých slyšel i na Ňoumu. Měl rád dobré pití, společnost hezkých žen, neštítil se hazardu. Náročný život, do něhož patřil i rozvod s manželkou Simonou, ho jednu dobu dostal do dluhové pasti.

Pomocnou ruku mu podala společnost Sport Invest, pro kterou začal pracovat jako agent pro Moravu. Vypadalo to, že se stabilizoval. „Myslel jsem, že už své problémy vyřešil. Nepřišel mi nějaký nervózní. Nedával na sobě nic znát. Ani když dal gól, nijak moc neslavil. Jako defenzivní záložník jich dával hodně. Bral to jako normálku,“ zavzpomínal Michal Nehoda, někdejší útočník. „Byl to šéf kabiny, frajer, na kterého ses mohl spolehnout. Stýkaly se i naše rodiny,“ dodal.

Se Švachem byli na agentském poli konkurenti. Ovšem žádná nevraživost mezi nimi nepanovala. „Vždycky jsme na zápasech stáli vedle sebe a kolikrát jsme se nebavili o fotbale, ale vzpomínali jsme, co jsme spolu zažili. Bylo to fajn,“ vylíčil.

Často se potkávali při sledování růstu talentovaného záložníka Patrika Hellebranda, jenž v zimě přestoupil ze Slovácka za ranec milionů do Slavie. „Heloš patřil už dřív Sport Investu a Newman se o něj dobře staral,“ ocenil Nehoda, jenž se zlínským odchovancem oblékal tři roky stejný dres.

Informaci o tragédii mu zvěstoval Zdeněk Grygera, generální manažer Fastavu. „Ptal jsem se ho, jestli se dostanu v sobotu na Baník a řekl mi tohle,“ povzdechl si. „Byli jsme v kontaktu. Ještě včera (ve čtvrtek) dopoledne jsem mu volal. Chtěl jsem řešit něco kolem zdravotní prohlídky jednoho našeho mladého hráče. Nevzal mi to. Divil jsem se, že nevolá zpátky. Vždycky to dělá. Teď už vím proč,“ reagoval smutně Grygera.

Těsně před sobotním duelem FORTUNA:LIGY bude Švachovi, jenž nastupoval v záloze a ke konci kariéry jako stoper, věnována minuta ticha. „Newman byl pozitivní člověk, byla s ním sranda. Hodně jsme spolu prožili. Je to smutné,“ shrnul Hoftych. V pátek ráno v Liberci vzpomínal na kamaráda s Miroslavem Holeňákem, dalším Švachovým exspoluhráčem ze Zlína. „S Mirečkem si dáme panáčka. Ňouma by si rád ťukl s námi,“ nepochyboval.