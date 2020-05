Výhra po osmnácti zápasech! Polidar: Důležitější gól jsem asi nikdy nedal | iSport.cz

Matěji, Příbram hodně potřebovala vítězství a vy zase gól, že?

„Co si budeme, výhra je hodně důležitá, už jsme ji potřebovali. A ten gól mi určitě dodá sebevědomí, nicméně podstatnější jsou ty tři body. V kabině bylo velké nadšení. Dýchá se nám lépe, věřím, že budeme bodovat i nadále.“

Vypadalo to, že po změně stran do puntíku vyšla taktika na brejky, že?

„Jo, oni nás asi deset minut tlačili, ale naštěstí nám hned vyšel ten první brejk. Z vápna se to dostalo ke mně, přebral jsem si to nahoru a viděl Rézu (Jana Rezka), jak je rozběhnutý. Dal jsem mu to do běhu, on mě dobře viděl. Gólman vyběhl, tak jsem si to dal kolem mně a píchnul to do prázdné branky. Hodně nám pomohlo, asi jsem nikdy nedal důležitější gól.“

Co se změnilo pod trenérem Pavlem Horváthem, že jste pod ním po pauze vydolovali už čtyři body?

„Máme jasně danou taktiku, kterou chceme dodržovat. Víme, co máme hrát, což je důležité. Ale víc neřeknu, abych to neprozrazoval ostatním týmům.“

No tak, řekněte...

„Prostě co nejrychleji hrát nahoru a tlačit se do branky.“ (úsměv)

Jak vám to sedělo na hrotu?

„Myslím, že dobře. Už tam celkem dlouho trénuju, nevadí mi náběhy za obranu, protože mám docela dobrou fyzičku, takže v pohodě.“

Souhlasíte, že stavebními kameny úspěchu byli stopeři Kingue s Dramém?

„Jo. Už minulý rok takoví byli, ale Oli (Kingue) se zranil a dlouho nehrál. Teď si to zase sedlo.“