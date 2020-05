„Vyhnanci“ z Letné. Šikula Čermák i bomber Jánoš, Stanciu ohromil jeslemi | iSport.cz

Fotbalisté, kteří prošli Spartou, odehráli v sobotních duelech FORTUNA:LIGY výborná představení • FOTO: Koláž iSport.cz Jarní bilance Sparty zůstává tristní, v minulém kole ztratila doma s Plzní a v neděli v Karviné ji čeká pořádná šichta, kterou nutně potřebuje zvládnout. Slavný pražský klub strádá na průběžném devátém místě tabulky, ale hráči, kteří působí jinde na hostování nebo Letnou prošli, předvádí ve FORTUNA:LIZE luxusní parády. Hned pět takových fotbalistů se v sobotních zápasech zapsalo mezi střelce a předvedlo i jiné zajímavé kousky.

Lukáš Juliš (útočník, hostování v Olomouci) Pomalu tři roky bojoval se zraněním, nemohl se dostat do tempa. Kdekdo nad ním zlomil hůl, jenže Lukáš Juliš to nevzdal. Rozehrál se v letenském béčku, v zimě zamířil na hostování do Olomouce. V Sigmě rozkvétá, v šesti zápasech napočítal už šest gólů, trefil se i v sobotu proti Příbrami. Nicméně nezabránil průšvihu, když domácí favorit odešel s porážkou 1:2. Olomouc - Příbram: Chytil patičkou našel Juliše, ten se razantní střelou nemýlil, 1:0 Olomouc - Příbram: Breite vybojoval míč pro Juliše, ten mířil jen těsně vedle

Matěj Polidar (útočník, hostování v Příbrami) Dvacetiletý talentovaný útočník zůstává hostovat v Příbrami, odkud ho letenské vedení v létě koupilo. V sobotu rozhodl po krásné akci duel v Olomouci – v 52. minutě ho za obranou našel matador Jan Rezek, Polidar v plné rychlosti obešel gólmana Mandouse a zajistil první jarní výhru pro výběr Pavla Horvátha. „Takhle důležitý gól jsem asi ještě nedal. Brankář vyběhl, tak jsem si ho obhodil a dal jsem to do prázdné branky. Vyšel nám hned první brejk v druhém poločas, to nám hodně pomohlo,“ jásal šťastný střelec. Olomouc - Příbram: Rezek famózním pasem vysunul Polidara, který obešel Mandouse a skóroval, 1:2

Adam Jánoš (záložník, Baník Ostrava) Sparťanský odchovanec na Letné působil naposledy před sedmi lety, pak prošel Jihlavou, Boleslaví a nyní zakotvil v Baníku. Sice drobný, ale o to důslednější a zarputilejší bojovník platí za klíčového muže ostravského celku. Ve Zlíně se navíc prosadil střelecky, jeho první gól v ligové sezoně může aspirovat na nejhezčí trefu celého ročníku. Jánoš převzal aut od Jiřího Fleišmana, nečekal a hodně před vápnem práskl do balonu. Nádherná pumelice prosvištěla až do levé šibenice. Baník sice ani druhé utkání po ligovém restartu nevyhrál, nicméně tenhle gól opravdu stál za to. Zlín - Baník: Jánoš fantastickou trefou z dálky otevírá skóre, 1:0 pro Ostravu! SESTŘIH: Zlín - Baník 1:1. Ostrava proti Páníkovi gólem v závěru znovu ztratila

Aleš Čermák (záložník, Viktoria Plzeň) V sobotu se hrálo podle jeho not. Aleš Čermák řídil demolici Mladé Boleslavi (7:1), vstřelil hned tři plzeňské góly. Trefl se pravou, levou a nakonec i hlavou. Všechno krásné trefy, které jen demonstrují pohodu ve Viktorii i jednoho z ofenzivních pilířů. „Takový hattrick těžko zopakuju," hlásil 25letý šikula. Také Čermák má bohaté zkušenosti z Letné – na Spartě působil ještě před třemi lety, než ho do Plzně zlákal tehdejší trenér Viktorie Pavel Vrba. Čermák po hattricku: Trenér mi o půli řekl, ať dám ještě jeden gól a půjdu dolů SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 7:1. Totální válec, Viktoria předvedla koncert Plzeň - Mladá Boleslav: Čermák kompletuje hattrick! Viktoria završila "bůra" Plzeň - Mladá Boleslav: Další uragán ve vápně hostů zužitkoval Čermák, 1:0! Plzeň - Mladá Boleslav: Domácí smršti využil Čermák, 2:0!