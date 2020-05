Hejkal opět vyjel na sudí. Vyrovnání Opavy? Asi ofsajd, hlesl | iSport.cz

Staří démoni teplických Stínadel se opět probouzí. Během podzimní části FORTUNA:LIGY se kouč Stanislav Hejkal potýkal kromě špatných výkonů žlutomodrých i se slabou formou sudích. Nejednou je veřejně zkritizoval. Zdálo se, že v novém roce se „Hejkalova válka“ uklidní, jenže v nedělním utkání 26. kola proti Opavě (2:2) se impulzivní trenér opět neudržel. „Z jednoho záběru, co jsem viděl, mi přišlo, že vyrovnávací gól padl z ofsajdu,“ hlesl po utkání zklamaným tónem

Co říkáte na závěr utkání?

„Až uvidím lepší záběr kamery, pak se k té situaci více vyjádřím. Z toho co jsem dosud viděl, tedy záběr z hlavní kamery, mi přišlo, že Juřena vstřelil vyrovnávací gól z ofsajdu. Bohužel tu nebyla kamera na ofsajd linii ani VAR. Až uvidím dobrý záběr, tak se k tomu vyjádřím, nicméně to asi ofsajd byl.“

Za přítomnosti videorozhodčího by emoce tolik nepracovaly, že?

„To není otázka na mě, proč tu nebyl VAR.“

Nyní vás čeká náročný los – ve středu venku Sparta, v neděli doma Jablonec. A pak už jen bitva o šest bodů s Českými Budějovicemi a Příbramí. Věříte, že je ještě šance na prostřední skupinu?

„I přes těžký los dál věříme. Co se stalo v poslední minutě, nám naše plány hodně zkomplikovalo. Potřebovali jsme o dva body víc. Obrovsky mě to mrzí.“

Dobrý výkon podal opět Daniel Trubač. Co za jeho vzestupem stojí?

„Na podzim jsem z něho byl trochu zklamaný. Čekal jsem od něho víc. Nicméně na tréninku vidím, že má v sobě velmi dobré věci. Je tahový, dostává se do koncovky. I proto dostal šanci a osvědčil se.“

Našli jste v něm rozdílového hráče, alespoň co se kreativity a koncovky týká?

„Doufám, že jo. Na druhou stranu rozdíloví by měli být i Lukáš Mareček, Tomáš Kučera či Pavel Moulis. Nemůžeme všechno nyní chtít jen po Trubačovi.“

Do základní sestavy jste zařadil Jevgenije Nazarova, jenže už o poločase střídal. Nachomýtl se k prvnímu inkasovanému gólu a po dvou tvrdších zákrocích mohl být i vyloučen. Co na jeho výkon říkáte?

„Nestahoval jsem ho kvůli špatnému výkonu. Ale dostal žlutou kartu a pak měl další ostřejší zákrok. Bál jsem se, že by mohl být vyloučený.“