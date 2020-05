Straka o pauze běsnil: Takhle to dál nejde! Obrat Sparty si pak připisoval | iSport.cz

Sparta v Karviné inkasovala už v první minutě, ale gól Abdulrahmana Taiwa nakonec na základě zásahu VAR nebyl uznán. Hosty to však nepoučilo, takže první půli nakonec prohráli kvůli pohotové trefě Ondřeje Lingra 1:0.

A František Straka , který zápas analyzoval ve studiu O2 TV Sport společně s Petrem Mikolandou, o přestávce běsnil.

„To už je síla, mně to hlava nebere, takhle to dál nejde!“ pálil ze sebe rozhořčeně. „Sparta vždy stála na osobnostech, ale dnes tam nemáš nikoho, kdo by to vybičoval. A jejich nedůraz v šestnáctce? Neuvěřitelný.“

Ve druhé půli však Sparta vstala z mrtvých a během krátké chvíle krásnými góly Davida Moberga Karlssona a Adama Hložka skóre otočila.

„Možná jim pustili naše studio,“ vtipkoval Straka. „Sparta ukázala dvě tváře. V prvním poločase působila flegmaticky, ale ve druhém zabralo, že šel Hložek doprava a Karlsson doleva. To bylo dobrý,“ chválil tah trenéra Václava Kotala. „Kámen, který spadl sparťanům ze srdce, byl slyšet až do Prahy.“

Karviná - Sparta: Karlsson krásným obstřelem zavěsil za Bolka!

Karviná - Sparta: Fantazie! Hložek nádherně vymetl šibenici a otočil na 2:1 pro Letenské

Mikolanda vyzdvihl i reakci Karlssona, který se prosadil utěšeným obstřelem svou slabší pravou nohou.

„Karlsson neslavil, ukazoval – hrajeme dál. A za chvíli dali druhý gól, to bylo důležitý,“ mínil bývalý kouč Žižkova a Táborska. Zároveň kvitoval spolupráci Bořka Dočkala s Guelórem Kangou, kterou třeba Miroslav Koubek označil po středečním výbuchu s Plzní (1:2) za nefunkční.

„Když mají balon, je to fantazie,“ ukazoval Mikolanda na rychlé kombinační akci, která vyústila ve vyloženou šanci Benjamina Tetteha. „Tohle musí Tetteh dát,“ dodal bývalý útočník.

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:4. Nejdřív zkrat, pak velký obrat. Po šesti zápasech výhra Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Hložek: David to krásně trefil a já ho pak napodobil. Věděli jsme, že to otočíme