Hložek: Výměna pomohla Karlssonovi i mně. Do druhé půle jsme vstoupili jinak | iSport.cz

Suverénně jste vyhráli, ale vezměme to postupně. Proč vám tolik nevyšlo úvodní dějství?

„Myslím, že hned na začátku jsme do toho vstoupili špatně, inkasovali jsme. Sice byl faul, ale tohle se nám nemůže stávat. Pak jsme měli dvě vyložené šance, které jsme měli využít a všechno by bylo v klidu. Místo toho jsme dostali gól. V kabině jsme si řekli, že musíme odvézt tři body. Do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak.“

Trenér Kotal se vás rozhodl v poločase prohodit s Davidem Mobergem Karlssonem. Byl to klíčový moment utkání?

„Pomohlo to Davidovi i mně. Tenhle tah byl výborný, vyšlo nám to.“

Vzpomenete si, kdy jste naposledy dal takhle hezký gól?

„Už to bude dlouho.“ (usměje se)

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:4. Nejdřív zkrat, pak velký obrat. Po šesti zápasech výhra Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Následně jste si připsal i asistenci na trefu Bořka Dočkala. Nepřemýšlel jste v první chvíli, že budete sám střílet?

„Kdybych zakončoval sám, tak by to nevyšlo, vybíhal proti mně stoper. Bořek na mě zařval, z mého pohledu to bylo řešení na asistenci.“

Když už jste na hřišti nebyl, trefil se i váš mladší parťák Adam Karabec. Titul nejmladšího střelce ligy jste ale uhájil.

„Říkal mi, že by ten gól musel dát před karanténou proti Olomouci. Já jsem tu jeho trefu ani neviděl, ale jsem rád, že jsem pořád nejmladší.“ (směje se)

Jak jste na tom po fyzické stránce? Už ve středu váš čeká střet s Teplicemi.

„Po zápase se cítím unavený, v pondělí ráno máme trénink. Ti, co hráli, se zaměří na regeneraci a masáže. Musíme to zvládnout a dobře se připravit.“

Karviná - Sparta: Fantazie! Hložek nádherně vymetl šibenici a otočil na 2:1 pro Letenské

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Lingr Hosté: 49. Moberg Karlsson, 56. Hložek, 64. Dočkal, 90+3. Karabec Sestavy Domácí: Bolek – Ndefe (61. Ba Loua), Santos, Šindelář, Rundić – Janečka (C) (65. Marek Hanousek), Smrž (79. Guba), Qose – Jan Moravec, Lingr (79. Želizko), Taiwo (79. V. Vukadinović). Hosté: Heča – Sáček, Štetina (76. Drchal), Hancko, M. Frýdek – L. Krejčí – Moberg Karlsson (82. Matěj Hanousek), Kanga (90+1. Karabec), Dočkal (C) (82. Trávník), Hložek (90+1. Vindheim) – Tetteh. Náhradníci Domácí: Ba Loua, Čonka, Guba, Hanousek, Neuman, Vukadinović, Želizko Hosté: Costa, Drchal, Hanousek, Karabec, Nita, Trávník, Vindheim Karty Domácí: Ndefe, Lingr, Rundić Hosté: L. Krejčí Rozhodčí Zelinka – Paták, Dobrovolný Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

Kotal o výměně Hložka s Karlssonem: Věřili jsme, že můžou chodit do koncovky