Stanciu je jiný než ve Spartě, horší i lepší. Svědčí mu prázdné tribuny? | iSport.cz

Nejlepší výkon ve Slavii, druhý nejlepší výkon od doby, co přišel do české ligy. Aspoň kdyby to stačilo počítat podle gólů a asistencí v zápase. Nicolae Stanciu zrušil Jablonec gólem a dvěma asistencemi. Trenér Jindřich Trpišovský vidí za rostoucími výkony rumunského záložníka narození druhého dítěte, lepší souhru se spoluhráči a připouští i prázdné tribuny.

Býval lepší střelec, ale zase o něco horší asistent. Nicolae Stanciu ve Spartě a Nicolae Stanciu ve Slavii jsou docela opačné případy. Jedna věc se ale začíná pomalu srovnávat. Celková produktivita rumunského záložníka, za kterou je za svého současného působení v červenobílém dresu kritizován.

Stál sto milionů korun a na jeho číslech to vlastně nebylo moc znát. Jediné, co ovšem opravdu silně hrálo pro něj, byl postup „sešívaných“ do Ligy mistrů. Po podzimní části soutěže měl po šestnácti ligových utkáních bilanci dvou gólů a čtyř asistencí.

„Gólů by měl dávat víc, na jeho pozici je potřebujeme. Hodně to řešíme, nutíme ho do něčeho jiného, než byl zvyklý. Vždycky hrál vyloženě desítku, čekal, až mu spoluhráči situaci vytvoří. Teď hraje hodně z hloubky. A pořád je tu jen tři měsíce. Jsem stoprocentně přesvědčený, že na jaře bude o padesát procent lepší než teď. On sám ví, že góly nedává, vidím u něj neklid,“ přiznával loni v půlce listopadu trenér Jindřich Trpišovský.

Tehdy za sebou měl Stanciu zrovna období, kdy za devět ligových kol nahrál na jeden gól. Víc nic, průměr 0,21 získaného bodu na zápas.

Slavia - Jablonec: Stanciu nasadil housle Štěpánkovi, Tecl doklepl do prázdné! 4:0

Od té doby ale přidal dva góly a hlavně šest asistencí a svou průměrnou produktivitu zvýšil na víc než dvojnásobek.

„Jeden z faktorů můžou být prázdné tribuny, ale myslím si, že on se prostě zlepšuje a že bude ještě lepší. V jeho soukromém životě je teď spousta pozitivních věcí, které se na jeho výkonech taky odráží, pomáhá mu i souhra se spoluhráči, kteří dávají góly z příležitostí, které jim vytvoří,“ snažil se Trpišovský vyjmenovat všechny důvody Stanciova výkonnostního vzestupu.

V sobotu večer to byl fakt jeho zápas. Na drtivé výhře 5:0 nad Jabloncem se podílel takhle: z penalty dal gól na 1:0 a pak ještě nahrál Lukáši Provodovi a Stanislavu Teclovi.

Konkrétně na spolupráci s jihlavským odchovancem je vidět postupný posun v tom, jak rumunský záložník zapadá do mužstva. Už předtím v Mladé Boleslavi společně vytvořili pro Slavii tři velmi dobré šance, naposledy proti Jablonci už to bylo víc vidět i na skóre.

Změna je ovšem v tom, že se ze Stancia stává víc asistent, než že by se vracel k dělu. To souvisí i s jinou pozicí, než jakou měl ve Spartě. V ní mu kouč Zdeněk Ščasný vyhrazoval především místo hned pod útokem, ve Slavii je níž, spíš takzvaná osmička, tedy střední záložník, který svůj výkon musí hodně vyvažovat mezi obranou a ofenzivou.

Tím, že se už ne tak často dostává do samostatného zakončení, je kladen větší důraz na jeho konstruktivní dovednosti. A pokud to jeho kolegům sedne při završování akcí, je z toho výkon, jaký Stanciu předvedl naposledy proti Severočechům.

Takový, jaký ukázal od doby, co přišel do české ligy, jen dvakrát. Za Spartu v Teplicích se v srpnu 2018 na výhře 4:0 podílel stejnou bilancí, tedy gól plus dvě asistence. Lepší utkání zažil jen jedno, o zhruba měsíc později proti Slovanu Liberec. Tehdy nasázel výběru Zsolta Hornyáka dvě branky a přidal nahrávku.

NICOLAE STANCIU V LIZE ZA SPARTU (31 zápasů) Góly 10 Asistence 8 Průměr gólu na zápas 0,32 Průměr asistence na zápas 0,26 Průměr bodu na zápas 0,58 ZA SLAVII (22 zápasů) Góly 3 Asistence 7 Průměr gólu na zápas 0,14 Průměr asistence na zápas 0,32 Průměr bodu na zápas 0,45

Trpišovský: Lidi řeší Teclovy góly, dnes ukázal, co naší hře dává

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 5:0. Jasná záležitost, Stanciu se opět zaskvěl