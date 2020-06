Úkoly Baníku, jak přibrzdit rozjetý expres z Plzně: dojde na návrat blázna | iSport.cz

Nudný herní projev a pouhé dva body se zachraňujícími se celky vs. sexy fotbal se spoustou gólů a stoprocentní jarní bilancí. Pro Baník, jenž vyklidil pohárové příčky, je dnešní zápas s rozjetou Plzní ideální šancí ukázat, že šlo o jen o krátkodobý výpadek a se zařazením mezi špičku to myslí vážně. Deník Sport vybral pět faktorů, kterými by mohl ostravský trenér Luboš Kozel zatím suverénní Viktorii večer přibrzdit. Trumfem může být třeba návrat Romana Potočného.

Kromě přesné koncovky Slezanům v posledních dvou duelech na hřišti chyběly emoce. Někdo, kdo svým chováním strhne ostatní. V Příbrami je v závěru dodal střídající kapitán Milan Baroš, ve Zlíně to kromě tvrďáků Patrizia Stronatiho a Jiřího Fleišmana byla v tomto ohledu bída. Pomoct by mohl Roman Potočný, jenž se vrací po dvouzápasovém trestu za osm žlutých karet. Pokud se bude soustředit na sebe a ne na rozhodčího, může ofenzivě Baníku výrazně pomoct. Navíc je gólový.

Soustředit se na standardky

Oba stopeři a hroťák, to jsou z pohledu Plzně jediní hráči, kteří se dají počítat mezi výborné hlavičkáře. Zbylých sedm fotbalistů ve vzdušných soubojích až tak nedominuje. A toho by mohl Baník využít, zvlášť pokud by se na hřišti třeba v závěru objevil i Jaroslav Svozil, Tomáš Smola, Václav Procházka či Milan Baroš. V tu chvíli by měli Ostravští výškovou převahu nepříjemnou pro každého soka. Pak už je to „jen“ o tom, aby byla standardní situace dokonale provedena...

11 - Tolik gólů Slezané v této sezoně vstřelili ze standardních situací.