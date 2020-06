Boleslav se oklepala z facky, ale… Remíza je málo, litoval Budínský | iSport.cz

Lukáš Budínský se raduje z gólu do sítě Zlína • ČTK

Byl rozpolcený. Na jednu stranu ho mohlo hřát, že se desátým gólem v sezoně dotáhl mezi pět nejlepších střelců ligy, na druhou stranu to ale znamenalo jen bod. „Remíza je málo,“ litoval boleslavský kapitán Lukáš Budínský po plichtě 1:1 se Zlínem. Pro Boleslav to byl i tak dílčí posun: Budínský a spol. v sobotu schytali sedmigólový výprask v Plzni a byli na dně.

Mladá Boleslav - Zlín: Pěknou kombinaci Středočechů zakončil Budínský vyrovnávacím gólem, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc bylo těžké se po Plzni oklepat?

„Dost, protože sedm gólů bylo fakt hodně. Náhodný gól Zlína na 0:1 nám moc nepomohl, ale rychle jsme se oklepali a vyrovnali. Myslím, že jsme pak byli lepší, ale stačilo nám to jen na remízu. Víc jsme z toho nedostali.“

Je remíza zisk, nebo ztráta?

„Ztráta. I když jsme museli dotahovat manko, šancí a pološancí jsme měli hodně. Měli jsme vyhrát, remíza je pro nás málo. Chtěli jsme tři body, teď je holt budeme muset přivézt z venku.“

Bylo důležité, že jste vyrovnali ani ne tři minuty po vedoucím gólu Zlína?

„Je jasné, že nám zlínský gól moc nepomohl. Náhoda, smůla. Kdybychom brzy nevyrovnali, s přibývajícím časem bychom byli nervóznější. Za stavu 1:1 jsme si vytvořili různé šance, které jsme bohužel nedokázali dohrát. Je to pořád dokola, s jedním gólem se nedá vyhrát. Je to moc málo na to, abychom se mohli dostat mezi nejlepší.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 1:1. Po vlastním gólu domácích srovnal Budínský Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Přitom jste sám měl několik solidních příležitostí k další trefě.

„Na konci mi do toho vletěl bránící Bartošák. Klobouk dolů, vůbec jsem ho neviděl. Ale měl to být gól. Zasloužila by si ho i ta skupinka fanoušků, která se dostala na stadion. Chci jim moc poděkovat, povzbuzovali nás celý zápas. Byli super.“

Po sérii ztrát zůstáváte přikovaní k osmému místu, přitom do konce základní části zbývají poslední tři kola. Věříte ještě v postup do skupiny o titul?

„Na šestku je nás tam asi sedm týmů, musíme bodovat. Potřebujeme se vzchopit a v sobotu v Liberci podat ještě lepší výkon než proti Zlínu. Zatím ještě nejsme bez šance.“

Mladá Boleslav - Zlín: Po rohovém kopu hlavičku Budínského lapil Dostál

Mladá Boleslav - Zlín: Budínský vysunul Krobota, tomu ale střela nesedla