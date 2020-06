Daníček v roli stopera i střelce: Děkovačka u hasičského auta byla super! | iSport.cz

Jak moc vám pomohl rychlý gól na 1:0?

„Mára (Havlík) to výborně trefil přes zeď. Mohli jsme se pak trošku uklidnit a plnit to, co jsme si řekli před zápasem. Chtěli jsme je trošku nechat hrát a počkat si na brejkové situace. Byly tam dvě tři situace, co si vybavuju, kdy jsme mohli být blíž u sebe. Měli jsme tam větší díru než by bylo vhodné. Ale Karviná měla šanci až na konci, kdy si zaběhl za obranu Petkov. Naštěstí na balon nedosáhl. Myslím, že jsme to zvládli slušně.“

Fungovalo to vzadu s úplně novou obranou?

„Měli jsme za úkol hrát trošku jednodušeji. Souhru jsme neměli tak nacvičenou. Včera jsme spolu měli trénink a dnes ostrý zápas. Ve druhém poločase jsme mohli být aktivnější, ale naštěstí jsme to z bloku zvládli a nedostali ani gól.“

Měl jste obavy, jak to půjde?

„Šli jsme do utkání samozřejmě s pokorou. Takové situace vyžadují, aby nás to semklo. Naštěstí jsme plnili dobře taktické pokyny. Díky tomu to vyšlo.“

Na penaltu jste byl určený?

„Vzal jsem si balon a kopl. Asi jsem byl určený.“ (úsměv)

Jak jste uvažoval?

„Já sám do poslední chvíle nevím, kam to kopnu. Takže to nemůže tušit ani gólman.“

Vrátili jste se do elitní šestky. Co na to říkáte?

„Určili jsme si v kabině nějaký cíl a za tím si jdeme. Je příjemné, že jsme po remíze a prohře vyhráli. Psychicky strávíme zápas lépe. Tři body jsou velkou vzpruhou. To umístění je odměna za práci, kterou děláme. Tvrdě jsme dřeli, abychom náročný program zvládali.“

Po utkání jste se vydali pozdravit věrné fanoušky, kteří zůstali za mřížemi stadionu a byli hodně slyšet. Líbilo se vám to?

„I po penaltě jsem šel za nimi do rohu. Bylo výborné, co předváděli. Atmosféra byla jiná než předtím se Sigmou. Bylo to pro nás velké povzbuzení. Děkovačka u hasičského auta byla super. Doba přináší i tyto momenty. Je to vtipné a přitom krásné, jaká je vazba mezi hráči a fanoušky.“