Holoubek o šlágru: Plzeň pojede po své linii, Guľa a Trpišovský jsou odlišní | iSport.cz

Jaký jste měl na svůj výrok ohlas?

„Ohlas byl a myslím, že většina lidí, kteří mi k tomu něco říkali, mi dala za pravdu. Slavia a Plzeň jsou prostě v tuto chvíli odskočené – bodově i výkonnostně. Já to tak zkrátka cítím.“

Bylo to momentální vnuknutí, nebo to tak cítíte dlouhodobě?

„Znám Adriana Guľu, čekal jsem, kdy začne jeho práce působit – a ono to začalo okamžitě. Jindra Trpišovský se Slavií to ukazuje dlouhodobě, oba týmy hrají trošku jinak a v tabulce je to vidět.“

Jsou tedy oba kluby dominantní díky tomu, že se trefily do trenérů?

„Nejde jen o trenéry, je to o celém nastavení klubu a jeho filozofii. V případě Slavie i Plzně víte dopředu, jak budou hrát. V Plzni to platilo už pod Pavlem Vrbou a je to tak i nyní. Fanoušky i nás trenéry to baví sledovat, protože víme, co od toho čekat, a je to pro nás zajímavé.“

Jindřicha Trpišovského i Adriana Guľu znáte osobně. Jsou si podobní?

„Ani jeden nemá moc vlasů. (s úsměvem) Ne, myslím si,