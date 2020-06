Nguyen o blázinci v Liberci: Takový zápas jsem ještě nehrál! Bod zlatý | iSport.cz

Liberec - Mladá Boleslav: Červená karta pro Jakuba Klímu! Fauloval Kuchtu a byl poslán předčasně do kabiny • iSport.tv

Co na bláznivý zápas říkáte? Za normálních okolností by remíza asi byla ztráta, že? Ale vzhledem k průběhu...

„Musím říct, že takový zápas jsem asi ještě nehrál. Říkali jsme si, že na Boleslav musíme vletět, což se asi úplně nepovedlo, když jsme ve druhé minutě dostali gól. Ale docela rychle jsme se oklepali, pomohlo nám, že jsme ještě do poločasu vyrovnali na 1:1. Kuchťák (Jan Kuchta) dobře presoval gólmana, no a pak jsme zažili podobnou situaci jako proti Slovácku (3:1).“

Hosté hráli v deseti a vám se dlouhé obléhání nedařilo přetavit v gól.

„Věděli jsme, co nás druhý poločas čeká. Tentokrát to nebylo podle našich představ. Penalta, prohráváme 1:2, pak červená a síly se vyrovnaly… Naštěstí jsme stihli v páté minutě nastavení vyrovnat. Bod nakonec musíme brát, je zlatý.“

Co inkasovaná branka ve druhé minutě? Počáteční roztržitost?

„Spíš klasická kombinace, když si stopeři narazí míč mezi sebou. Tentokrát to Káfovi (Ondřej Karafiát) ujelo, Boleslav presovala a byli za to odměněni. Smolný začátek.“

Do toho penalta ve druhé půli po ruce Karafiáta. Jak jste ze svého pohledu situaci viděl?

„Abych řekl pravdu, neviděl jsem, co se stalo. Míč byl ztečovaný. Říkal jsem si, že jsem rád, že jsem střelu chytil. Bylo to ale stejně jedno, protože rozhodčí situaci komentoval, že šlo zřejmě o ruku. Podíval se na video a nařídil penaltu.“

Příští kolo v Příbrami pro vás bude zkouška ohněm, oba stopeři se vykartovali a Matěj Chaluš je zraněný.

„Bude to trochu složitější, nebudeme mít k dispozici ani jednoho stopera. Uvidíme, jak to trenér poskládá. Máme další kluky, kteří čekají na šanci. Bude to na nich.“

Ještě k transparentu vašich fanoušků, napsali na něj, že na stadion rasismus nepatří. Týkal se zřejmě událostí v Budějovicích, kde mělo několik domácích příznivců nevhodné pokřiky, že?

„Je to i tím, že je málo diváků a rozléhá se každé slovo. Transparent mě trochu překvapil a chtěl bych fanouškům poděkovat za podporu. Dál bych to asi neřešil.“

