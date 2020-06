Trmala odnesli, náhradník Porcal chyboval. Nesmyslné, zlobil se Svědík | iSport.cz

Jednadvacetiletý talent skončil po střetu s Adamem Rychlým v nemocnici s poraněným kolenem. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách a jeho náhradník Radek Porcal hned fatálně chyboval. Špatným odkopem nabil na trefu Lukáši Železníkovi.

Trenér Martin Svědík mu to jen tak neodpustí. „Nesmyslná chyba,“ drtil mezi zuby. „Dělá to i v tréninku. Ještě než šel na hřiště, říkal jsem mu, ať tyhle věci nedělá. Je to hrubá nedisciplinovanost hráče, že si to v takovém zápase vůbec dovolí. Kór když ví, jak se nadřeme na góly,“ dodal nasupeně.

Opava - Slovácko: Nosítka na scénu! Rychlý se nebezpečně střetl s Trmalem, brankář byl odnesen ze hřiště

Ačkoliv má Porcal už dvaatřicet let, v nejvyšší soutěži nastoupil teprve podruhé. Premiéru měl na podzim na Slavii, kde dostal tři branky. Teď to nejspíš bude na něm. S Trmalem, který vychytal v sezoně už dvanáct nul, to nevypadá dobře. „Asi je vyřazený ze hry, ale snad to nebude nic vážného. U kolen nikdo neví. Uvidíme, co a jak. Už tak se nám obrana rozpadla. Ale věřím, že se dá brzy do pořádku,“ přál si Svědík.

Záložník Milan Petržela si ostrý komentář k náhradníkovi odpustil. Snažil se jeho úlet pochopit. „Nebylo to pro něj nic jednoduchého. Moc se balonu nedotkl. Smolný moment. Pak se z toho oklepal a pomohl nám v pár momentech,“ reagoval autor vyrovnávací branky. Porcal podržel Slovácko jednou, když zmenšil střelecký úhel Železníkovi a vytáhl jeho šanci mimo tyče. „To mě mrzí. Chtěl jsem ho obstřelit, ale dal mi tam asi nohu. Měl jsem zachovat chladnou hlavu,“ povzdechl si Lukáš Železník.

Opava - Slovácko: Smolný moment pro střídajícího brankáře, Železník otevřel skóre, 1:0

Na druhé straně brankář zářil. Právě Vilémovi Fendrichovi vděčí Opava za bod. „Nebýt Vildy, asi by si Slovácko odvezlo tři,“ uznal Železník, který vstřelil první gól v ročníku. Napravil tak své zaváhání z Teplic, kde nedal pokutový kop. Jeho sebevědomím to však neotřáslo. „Kdybych měl poslední dva tři roky řešit tyhle věci, asi bych se musel oběsit. Tohle jde úplně mimo mě. Lidi nadávají a já to chápu. Jsem typ, který si z toho velice nic nedělá,“ usmál se útočník SFC. „Snažím se hrát fotbal, pořád mě to baví. Všechny góly, které dám, jsou spíš takto odpracované,“ dodal zlínský odchovanec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. Železník Hosté: 64. M. Petržela Sestavy Domácí: Fendrich – Harazim, Rychlý (19. Hošek), Hnaníček, Helešic (46. Hrabina) – Sus, Souček (60. Jan Řezníček), Zavadil (C), Dordić (60. Zapalač) – Texl – Železník (67. Schaffartzik). Hosté: Trmal (17. Porcal) – Kalabiška, V. Daníček (C), Divíšek, Reinberk (85. Mareček) – M. Petržela (73. Juroška), Sadílek, Havlík, Jurečka (46. Kohút), Navrátil – P. Dvořák (46. Zajíc). Náhradníci Domácí: Lasák, Řezníček, Hrabina, Schaffartzik, Zapalač, Mondek, Hošek Hosté: Porcal, Polášek, Mareček, Kohút, Šimko, Zajíc, Juroška Rozhodčí Orel – Blažej, Hock Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

SESTŘIH: Opava - Slovácko 1:1. Železník trestal chybu, Petržela vyrovnal