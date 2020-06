Ševčík dostal loket od sudího. Franěk byl brutální, tekla krev, řekl Koubek | iSport.cz

Byť byla Slavia ve šlágru 28. kola lepší a měla k vítězství blíže, remíza 0:0 jejím titulovým počtům vyhovuje víc než Plzni. „Pokud je někdo s výsledkem spokojený, tak Slavia,“ uvedl ve studiu O2 TV expert Miroslav Koubek. „Fakticky vede o devět bodů, takže Plzeň musí ve zbývajících sedmi kolech získat o tři vítězství víc. To už je slušný bodový polštář,“ dodal.

Plzeň přijela do Edenu s vynikající formou a sedmi výhrami v řadě, ale v magnetu jara se prakticky vůbec nedostala ke své hře. V první půli tedy určitě ne, až po přestávce se Viktoria trošku zvedla.

„Slavia je dobře takticky připravená, jsou na ní vidět zkušenosti z Ligy mistrů, napadá vysoko, to platí na každého, i na Plzeň,“ vysvětloval bývalý trenér Slavie i Plzně Miroslav Koubek. „Proto se nedostala ke své velebené kombinační hře, středová trojice Bucha, Kalvach, Čermák je málo vidět.“

Na obou stranách patřili k nejsledovanějším hráčům ofenzivní záložníci, za domácí Nicolae Stanciu, za hosty Aleš Čermák. A oba taky mohli rozhodnout, jenže v koncovce jim centimetry chyběly.

„Oba se dostali do nejdůležitějších situací,“ vypíchl druhý expert Antonín Rosa. „A oba hráli dobře,“ dodal Koubek.

Stejně pochválili i domácího stopera Davida Zimu, s kterým v sestavě Slavia uhájila již čtvrté čisté konto v řadě. „Musím říct, že se mi moc líbil, dobře se aklimatizoval na hru Slavie, rozhodně nezklamal,“ tvrdil Rosa.

„Bylo to pro něj první tak těžké utkání, hodně ho to může posunout,“ mínil Koubek, který se s úsměvem vrátil i ke kurióznímu momentu. Sudí Pavel Franěk totiž ve druhé půli nechtěně loktem trefil do tváře Petra Ševčíka, jehož krvácející zranění si vyžádalo důkladné ošetření.

„Rozhodčí byl brutální, tekla krev,“ poznamenal osmašedesátiletý trenér s nadhledem. „Já ho znám, řezal to už jako stoper SK Rakovník.“

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Šlágr bez gólů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Holeš (90+6. Frydrych) – Masopust (86. Hellebrand), Stanciu, Provod – Tecl (86. Musa). Hosté: A. Hruška – Hejda, Brabec (C), Limberský, Řezník – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (90+4. M. Havel), Beauguel (90. Chorý), J. Kovařík (71. J. Kopic). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Takács, Traoré, Musa, Júsuf Hilál Hosté: Sváček, Diaz, Havel, Hořava, Chorý, Kopic, Pernica Karty Domácí: Provod, Bořil Hosté: Hejda, Řezník, J. Kopic, Chorý Rozhodčí Franěk – Vlček, Flimmel (Julínek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Slavia - Plzeň: Tohle zavánělo gólem! Ránu Stancia před bránou zablokoval Řezník

Slavia - Plzeň: Provod poslal do obrovské šance Stancia, ten Hrušku nepřekonal