Napůl spokojený Trpišovský: Našemu výkonu nechybělo nic. Kromě gólu... | iSport.cz

V čem hlavně?

„Myslím, že po dlouhé době to byl souboj prvního s druhým, který byl svou herní kvalitou fakt o fotbale. Byla tam spousta kombinačních akcí, oba týmy se snažily o konstruktivní rozehrávku odzadu, spousta zajímavých situací, myslím, že se hrálo i hodně čistého času. Dobrý zápas. Ale bez toho nejdůležitějšího, bez gólů. Výkon od nás byl velice dobrý, proto nás mrzí, že jsme některou akci nedotáhli do gólu.“

Cítili jste, že výhra by vám za váš výkon slušela?

„Ano, proto si vážím toho, jak jsme to odehráli, protože Plzeň svou kvalitu potvrdila, je to velice těžký soupeř. Kdybychom měli víc klidu nebo lepší řešení, tak jsme mohli vyhrát. Skvělý byl i rozhodčí, který k té úrovni přispěl. Jen škoda, že tu nebyli lidi, kulisa tomu chyběla. Náš výkon by byl s fanoušky možná ještě lepší.“

Vaše převaha byla patrná hlavně v první půli, ve druhé se opticky trochu vyrovnala. Víte proč?

„My jsme si na Plzeň na první poločas něco připravili, takového netradičního a soupeř na to ve druhé půli dobře zareagoval. Nám trochu trvalo, než jsme to pak přeskupili a zareagovali na to, na jejich jinou rozehrávku a taky jsme na začátku druhého poločasu vyhodili zbytečně některé míče, tím se Plzeň trochu dostala do tlaku, kdy byla kombinačně trochu lepší. V hlavách jsme měli i hodně defenzivních úkolů, protože Plzeň je v útoku nesmírně efektivní, nechtěli jsme udělat chybu, nebýt někde pozdě. Bylo pro nás hodně důležité neinkasovat.“

Tak to působilo, vaše obranná činnost byla velmi organizovaná, vaše hra celkově. Souvisela s tím i ta pouhá dvě střídání na samém konci?

„Ano, náš styl a strategie byla na defenzivu hodně náročná, nechci to ale moc rozebírat kvůli příštím zápasů. Úkoly pro jednotlivé hráče byly velice složité, strávili jsme touhle přípravou strašně času a není jednoduché to jen tak přehodit na někoho jiného, kdo do toho v zápase naskočí. Nechtěli jsme narušit ten systém. A druhá věc je, že hráči hráli tak dobře, že jsme spíš čekali, až třeba Standa Tecl nebo Lukáš Masopust přijdou do stavu, že nebudou moct hrát svou hru, že jim to neumožní kondiční složka. Jinak mezi nejlepší hráče pro mě dneska patří i lidi z lékařského týmu, fyzioterapeuti, maséři... Ti nás udrželi v dobrém stavu, dali nám dohromady Petra Ševčíka a Tomáše Holeše, u kterých nebylo jasné, jestli nastoupí. Byla to zásadní věc, nejvýraznější příspěvek. Tím, že jsme tyhle hráče mohli mít na hřišti, jsme tak mohli hrát.“

Co říkáte na výkon Stanislava Tecla, který vytvářel spoluhráčům dobré šance, sám ale vyšel naprázdno?

„Byl to motor našich útočných akcí, Lukáš Hejda se na něm vyfauloval, skvělá práce. Momentálně si neumíme představit, že bychom takhle těžký zápas hráli bez něj. Jasně, přijde jiná typologie zápasu, ve kterém budeme mít třeba hodně šancí ve vápně, pak to bude pro jiného útočníka, ale tenhle zápas ne, nebyl důvod Standu měnit, určitě ne výkonnostně, protože se mu teď daří.“

I když vás remíza mrzí, co druhý pohled, že se Viktoria aspoň nepřiblížila?

„Z tohohle pohledu jo, protože i takový zápas se dá prohrát. Plzeň tam měla hlavu Aleše Čermáka, Beauguel byl v nebezpečné situaci, bylo tam jedno přečíslení, pak standardka v poslední vteřině. I takový zápas zkrátka šlo prohrát. Ale já to beru tak, že jsme hráli dobře a jsem maximálně spokojený s naším výkonem, proto je škoda, že jsme nevyhráli. Byli jsme tomu blíž, byli jsme nebezpečnější. Ale jedno pozitivum je to, které zmiňujete, že Plzeň nás nestáhla, taky že máme lepší vzájemné zápasy. Sami ale cítíme, že kromě toho gólu našemu výkonu nic nechybělo.“

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Šlágr bez gólů, Hruška chytil velké šance Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Holeš (90+6. Frydrych) – Masopust (86. Hellebrand), Stanciu, Provod – Tecl (86. Musa). Hosté: A. Hruška – Hejda, Brabec (C), Limberský, Řezník – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (90+4. M. Havel), Beauguel (90. Chorý), J. Kovařík (71. J. Kopic). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Takács, Traoré, Musa, Júsuf Hilál Hosté: Sváček, Diaz, Havel, Hořava, Chorý, Kopic, Pernica Karty Domácí: Provod, Bořil Hosté: Hejda, Řezník, J. Kopic, Chorý Rozhodčí Franěk – Vlček, Flimmel (Julínek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Guľa: Bod musíme brát. Pět šancí proti Slavii zatím mít nebudeme

Čermák: Nebyli jsme na míči tak, jak jsme chtěli. Titul je pořád téma

Provod po remíze: Zápas jara, za bod jsme rádi. Ale vyhrát jsme mohli

Slavia - Plzeň: Provod poslal do obrovské šance Stancia, ten Hrušku nepřekonal Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné