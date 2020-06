Hrdina Fendrich: Čekání na smrt, jsem fakt naštvaný, líčil gólman Opavy | iSport.cz

Byl to váš nejlepší výkon v kariéře?

„Určitě ho budu řadit k těm nejlepším zápasům. Ještě si vzpomenu na další, třeba domácí s Boleslaví. Samozřejmě mám radost, že se podařilo tým podržet a že se podařilo z tohoto boje aspoň ten bod vyválčit.“

Víc jste čekat nemohli, co?

„Pro nás je úplně zlatej. Ani jsme si ho nezasloužili. Přišlo mi, že jsme ani nevěděli, jak to pořádně bránit. Posouvali jsme se strašně pomalu. Slovácko bylo jednoznačně lepší. Ve všech směrech. Za druhou půli jsem fakt naštvaný na náš výkon, jak jsme k tomu přistoupili.“

Nelíbila se vám pasivita?

„Skoro jsme ani nebyli na hřišti. Náš blok byl strašně pasivní. Všude jsme byli pozdě. Bylo to takové čekání na smrt. Přežili jsme spoustu šancí. Ten gól na 1:1, který přišel? Zase nepohlídaná situace, kdy hráč střílí sám na úrovni penalty. Jen díky nemohoucnosti Slovácka v koncovce a tomu, že se mi podařilo něco chytit, tady hosté nevyhráli.“

SESTŘIH: Opava - Slovácko 1:1. Železník trestal chybu, Petržela vyrovnal

Proč to vypadalo takhle z vaší strany?

„Těžko hledám slova. Nevím, čeho se chytit. Když jsme ve druhé půli získali balon, hned jsme o něj přišli. Neměli jsme v zápase fázi, kdy bychom si s míčem odpočinuli. Šli jsme okamžitě do ztráty a Slovácko hned kontrovalo nahoru. Z tohoto zápasu mám fakt špatný pocit.“

Jak dál?

„Doufám, že si to v kabině vyříkáme a zvedneme se. Takhle to nejde. Když budeme takto hrát dál, bude to čekání na to, kolik dostaneme gólů.“

A to vás ve středu čeká Sparta.

„Musíme změnit naše bránění a jezdit po zadku. Pořád si říkáme, že zabereme. A pořád nezabíráme. Nepřijde mi, že bychom makali tak, jak bychom měli. Je to takové mrtvé a ospalé. Na Spartě nemůžeme předvést takový výkon. Za mě má ještě lepší mančaft než Slovácko. Potřebujeme se mobilizovat a nastavit se v hlavě tak, že jedeme do války.“