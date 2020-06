Teplice zatím odmítly Hejkalův konec. Ve hře jsou tři nástupci | iSport.cz

Není k tomu daleko, avšak zároveň to není na pořadu dne. Konec Stanislava Hejkala na lavičce Teplic se každopádně blíží. Jak se Sportu podařilo zjistit, impulzivní trenér měl v neděli po prohře s Jabloncem nabídnout rezignaci. Vedení ji odmítlo. Do konce základní části FORTUNA:LIGY povede „skláře“ i nadále Hejkal, napříč klubem už však rezonují jiná trenérská jména.

Na severu Čech se nejedná zrovna o rozkvetlé jaro plné barev a okrasy. Teplická Stínadla obchází mračna. Po restartu FORTUNA:LIGY vyhráli žlutomodří jediné z pěti zápasů. Bilance 1-1-3 je tristní. O to víc, když svěřenci Stanislava Hejkala ztratili body ve dvou domácích zápasech v samotném závěru.

„Jsou to rány do trenérského řemesla – kopeme standardku, dvakrát získáme odražený míč a stejně z brejku inkasujeme gól. Přitom jsme podali nejlepší jarní výkon. A není z toho ani výhra, ani bod. Budeme muset pracovat na psychice,“ lamentoval Hejkal po nedělní prohře s Jabloncem.

Ačkoliv se zdálo, že po páté jarní porážce bude v Teplicích mužem na odstřel, opak je pravdou. Vedení severočeského klubu si Hejkalův konec, alespoň zatím, nepřeje. Zatímco z kraje jara se trenérova pozice v klubu řešila, před blížící se nadstavbou panuje opatrnost.

„Po Jablonci se Hejkal sešel s vedením a jednali o jeho pozici. Kouč měl nabídnout rezignaci. Jenže mu nebylo ze strany vedení vyhověno,“ sdělil Sportu člověk, který má k teplickému klubu blízko.

Znamená to tedy, že Hejkal dál povede mužstvo v zápasech v Českých Budějovicích a doma s Příbramí. V očích teplického managementu je zásadní, aby tým uhrál v posledních dvou zápasech co nejvyšší počet bodů a do nadstavby šel v komfortní situaci.

Už v týdnu před zápasem však kolovaly zvěsti, že se čelní představitelé klubu baví o možných Hejkalových nástupcích. Podle informací Sportu rezonovala v teplických kancelářích hned tři jména.

Mezi největší favority na trenérskou pozici patří Zdeněk Ščasný, který v klubu působil naposledy v letech 2012 – 2015 a dvakrát dovedl tým mezi nejlepší šestku. Naposledy vedl pražskou Spartu, kde působil jako trenér a posléze se vrátil do funkce sportovního ředitele.

Druhým aktérem má být Zdenko Frťala, který v Teplicích bydlí a podle informací Sportu se zamlouvá především sportovnímu řediteli Štěpánu Vachouškovi. Jenže minimálně na další rok má Frťala smlouvu v Hradci Králové, se kterým stále bojuje o přední příčky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Třetím do party je další druholigový kouč – Aleš Křeček z Ústí nad Labem, jenž si údajně hledá nové angažmá.

Ani s jedním se však Teplice podle zdrojů Sportu oficiálně nespojily. A tak minimálně do neděle platí tvrzení, které pronesl Hejkal po Jablonci. „Sedli jsme si s vedením, udělali si interní plán co dál a podle toho se budu chovat.“

Za týden už ale může být všechno jinak.

