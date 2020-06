Show a nejlepší zápas kariéry! Šašinka pod Kozlem roste, jak zářil na Sigmě? | iSport.cz

Ondřej Šašinka odehrál v Olomouci skvělý zápa • FOTO: koláž iSport.cz V lednu 2016 o tehdy sedmnáctiletém Ondřeji Šašinkovi trenér Vlastimil Petržela prohlásil: „Stačilo mi pár tréninků, abych věděl, že je to fotbalista jako bejk.“ Čas zkušenému kouči dává za pravdu. Na mladším z bratrů Šašinkových stojí reprezentační jednadvacítka a aktuálně už i Baník, kde jeho výkonnost pod vedením Luboše Kozla viditelně roste. Prozatímním vrcholem 22letého útočníka byla jeho nedělní show v Olomouci, kde jeden gól vstřelil, na další dva nahrál a byl u všeho nebezpečného. Na zimní odchod Dameho Diopa může Ostrava definitivně zapomenout. Jak si Šašinka vedl proti Sigmě?

5. minuta - Asistence na Jiráskův gól (1:0) Krásný důkaz toho, jak Šašinka umí trhat obranu svými náběhy ze strany na stranu. V tomto případě si odskočil na Kuzmanovičovu kolmici doprava k Jemelkovi, který absolutně nestihl zareagovat na jeho rychlý centr slabší nohou z prvního dotyku přímo do Jiráskova běhu. „U těchto situací mi trenér říká, že jakmile dostanu na straně balon, mám to hned dávat před bránu. V minulých zápasech jsem to furt sekal zpátky na svou silnější levou nohu, teď jsem to tam dal pravou,“ usmíval se Šašinka. Bránící Breite se Štěrbou jen sledovali, jak si střelec zpracovává míč a pálí. 5. minuta - Asistence na Jiráskův gól (1:0) • Foto Repro O2 TV Sport Olomouc - Ostrava: Baník rychle poslal do vedení Jirásek

15. minuta - Centr do tutovky Potočnému Obrovský akční rádius tentokrát Šašinku zavedl pro změnu na levou stranu, kde si tělem odstavil Štěrbu a přes Sladkého poslal parádní centr do „kapsy“, což se takřka nedá bránit. Potočný si ze své pozice pravého křídla ideálně seběhl na malé vápno, dostal se přes Vepřeka, zakončil, ale jeho šikovnou teč z velké blízkosti pohotově zneškodnil brankář Mandous. To, že Šašinka silnou nohou automaticky volí kroucený „rohlík“ do nebezpečného prostoru mezi gólmana a obránce, kam vbíhá ze strany Potočný, není náhoda. Jde o nacvičenou situaci, kterou Baník předvedl už v Budějovicích. 15. minuta - Centr do tutovky Potočnému • Foto Repro O2 TV Sport

23. minuta - Přímočará akce a lob (2:0) I dlouhý sedmdesátimetrový nákop může být konstruktivní a nebezpečný, když je správně proveden v součinnosti s ostatními. Předvedl to stoper Stronati, který si dobře všiml vysokého postavení Sigmy, velké díry uprostřed a vyslal pas na Šašinku do souboje s osamoceným Štěrbou. „Balon po nákopu sklouzl a Štěrbu jsem díky tomu předběhl. Pak jsem se podíval na gólmana a jen ho přehodil,“ komentoval svůj následný lob a nejisté Mandousovo vyběhnutí. „Záměr se jednoznačně vydařil, je to pro něj odměna za trpělivost. Gól mu strašně pomůže,“ chválil kouč Kozel. 23. minuta - Přímočará akce a lob (2:0) • Foto Repro O2 TV Sport Olomouc - Ostrava: Šašinka přeloboval olomouckého Mandouse a zvyšuje vedení Baníku, 0:2

26. minuta - Žlutá karta a stop na Slavii Nedělní přísná čtvrtá žlutá karta pro Ondřeje Šašinku znamená, že Baník si doma proti Slavii bude muset poradit bez něj. Změní se i způsob hry a ofenzivní fáze, trenér Luboš Kozel totiž jiného takhle běhavého útočníka v kádru nemá. Šanci tak dostane buď urostlý Tomáš Smola, jenž Šašinku ve druhé půli nahradil kvůli zdravotním problémům už v Olomouci a kouč ho chválil za uhrávání balonů, nebo uzdravený kapitán Milan Baroš. „Uvidíme, každopádně poslední vítězství naší psychice rozhodně pomůže,“ nebojí se Kozel střetu s nejlepším týmem ligy. Ondřej Šašinka byl v duelu s Olomoucí hodně vidět, zároveň ale dostal čtvrtou žlutou a proti Slavii bude svému týmu chybět • Foto ČTK / CTK / Peřina Luděk