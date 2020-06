Vyšší kvóta, více fanoušků? Jen někde. Největší kluby pořád bez kotle | iSport.cz

Od včerejška může být na jedné akci až pět set lidí. Dostane se do hlediště více fanoušků? Jak kde. Na Slavii, Spartě, Baníku Ostrava a v Plzni, což jsou kluby s nejmasovější základnou příznivců, fandové na zápasy nepůjdou, nechtějí mezi sebou vybírat „hrstku“ šťastlivců. Menší kluby budou do hlediště pouštět zhruba sto až dvě stě padesát diváků.

Od včerejška se může během zápasu pohybovat na stadionu pět set lidí, je plánováno, že od 22. června se tahle kvóta zvedne na tisícovku. „Případný větší počet bude až podle vývoje epidemiologické situace v létě,“ prohlásil pro Sport epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

Co znamená zvýšení limitu na pět set osob pro kluby? Pro ty největší nic. „Pro klub s tak neuvěřitelnou fanouškovskou tradicí je nesmírně složité a v podstatě nemožné zvolit řešení, které by uspokojilo všechny. Snažili jsme se najít určitý kompromis, ale srozumitelný je také krok a gesto fanoušků, kteří se nechtějí selektovat navzájem a na stadion chtějí buď všichni, nebo nikdo,“ uvedl v průzkumu agentury ČTK výkonný ředitel ostravského Baníku Michal Bělák.

Nejvěrnější a nehlasitější fanoušci nepůjdou z podobných důvodů ani na Slavii, Spartu a v Plzni. „Oslovili jsme už minulý týden zástupce kotle, jestli by při kapacitě minimálně třiceti lidí měli zájem se s námi domluvit. Mělo to být ocenění za věrnost a podporu a za druhé by to mělo pozitivní vliv na atmosféru. Zástupci kotle ale s díky odmítli, protože si nedokázali představit, na základě jakého klíče by mezi sebou vybírali takhle malou skupinku,“ podotkl ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Už v minulých kolech pustili pár desítek „kotelníků“ do hlediště v Opavě, Karviné, Příbrami nebo Českých Budějovicích. Tam se teď mohou počty navyšovat. Například fanoušci Bohemians dosud při domácích zápasech využívali přilehlých míst okolo stadionu, když utkání sledovali z balkonů vedlejších domů, na štaflích a někteří dokonce na stromě. V neděli proti Jablonci se do Ďolíčku dostane zhruba dvě stě třicet permanentkářů.

Slovácko hodlá pustit do ochozů zhruba dvě stě padesát diváků, České Budějovice a Liberec zhruba dvě stě, Jablonec na středeční zápas s Karvinou pozval sto dvacet majitelů celosezonních vstupenek, Mladá Boleslav či Teplice povolí vstup stovce fandů.

Jak proběhly z pohledu státních orgánů zápasy ve speciálním režimu? „Nezaznamenal jsem, že by se objevily na ministerstvu zdravotnictví nebo přímo z hygienických stanic nějaké informace ohledně nespokojenosti s dodržováním preventivních opatření. Kluby by byly samy proti sobě,“ konstatoval Maďar.