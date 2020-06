Nová sezona by mohla začít na konci srpna, pro kluby s měsíčním volnem | iSport.cz

Radost na ostravské střídačce poté, co Baník vstřelil branku Olomouci • ČTK

Radost fotbalistů Baníku Ostrava po brance do sítě Sigmy Olomouc • ČTK

Opava se proti Slovácku dostala do vedení • ČTK

Ležící obránce Slavie David Zima poté, co absolvoval tvrdý souboj s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým • FCVP/ Ladislav Nussbauer

Příští ročník první a druhé fotbalové ligy by měl začít v sobotu 22. srpna. Po konci této sezony, kterou prodloužila pandemie nového koronaviru, by tak měly mít týmy v Česku více než měsíční volno. Návrh ligového výboru Ligové fotbalové asociace (LFA) budou schvalovat kluby poté, co bude známá termínová listina příštího ročníku evropských pohárů.