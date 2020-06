Trpišovský po remíze: Hrozný zápas, spíš válka. Co byla obrovská chyba? | iSport.cz

Jak zápas hodnotíte?

„Celkově negativně, protože jsme přišli o dva body. V prvním poločase jsme podali špatný výkon, pak jsme to honili ve druhém. Podařilo se nám dát vítězný gól, ale v závěru jsme ještě inkasovali. Dostali jsme dva laciné góly po rohu, takže negativní dojmy.“

Co bylo špatně, že jste vedení v 97. minutě už neudrželi?

„Bylo toho víc. V momentě, kdy už měl být konec, jsme udělali faul a přišli tím o jednoho hráče. Pak jsme tam pozdě zareagovali na Fleišmana, který vyvážel balon a pak jsme neuhlídali roh. Těch chyb bylo hodně. Šel tam ještě gólman, byly tam emoce, ale v tu chvíli je právě třeba zachovat chladnou hlavu. Situace se furt dala vyřešit. Pak už to byl skvělý roh a skvělé naskočení.“

Po Plzni se hovořilo o hezkém zápase, tentokrát to bylo jiné, že? Fauly, karty...

„Z tohoto pohledu to byl hrozný zápas. Byl furt přerušovaný, samý faul, samé polehávání, samé souboje. Navíc tady na té atletické dráze strašně dlouho trvá, než se balon vrátí do hry. Bylo to moc rozkouskované, ne moc koukatelné. Na obou stranách bylo minimum šancí, Baník dal góly z rohů a my jsme si toho taky moc nevytvořili, protože bránili v pěti obráncích. Vápno bylo přehuštěné. Na druhou stranu tam byly situace, kdy dával balon vápnem Masopust nebo Provod, tam jsme se měli víc prosadit. První poločas byl však z naší strany stoprocentně nejhorší po pauze.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Svozil, 90+7. Stronati Hosté: 14. Stanciu, 90+4. Masopust Sestavy Domácí: Laštůvka – Svozil, Procházka, Stronati (C) – Fillo, Jánoš (69. Kaloč), Jirásek, Potočný (85. Baroš), Holzer – Kuzmanović (69. R. Hrubý, 85. Fleišman), Smola (63. Reiter). Hosté: O. Kolář – Coufal (88. Júsuf Hilál), Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Traoré (80. Holeš) – Hellebrand (46. Masopust), Stanciu (90+7. Frydrych), Provod – Musa (46. Tecl). Náhradníci Domácí: Budinský, Fleišman, Drozd, Hrubý, Kaloč, Baroš, Reiter Hosté: Kovář, Holeš, Tecl, Takács, Frydrych, Masopust, Júsuf Hilál Karty Domácí: Stronati, Procházka, Potočný, Jánoš, Kaloč, Jirásek, Jirásek, Fleišman Hosté: Tecl, Zima, Júsuf Hilál, Tecl Rozhodčí Berka – Novák, Váňa Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Náskok se ztenčil na šest bodů, je to důvod k nervozitě?

„Ne, je šest kol do konce a my vedeme o šest bodů. Spíš jde o to, že proti Plzni jsme podali skvělý výkon, ale zápas jsme nevyhráli. Dneska jsme podali sice horší výkon, ale dvakrát jsme se dostali do vedení a dvakrát o to přišli po situacích, které se nám staly poprvé v sezoně. Jde o ten způsob, jakým jsme ztratili čtyři body ve dvou zápasech. Místo šesti máme dva, což je málo.“

Nebylo utkání až moc vyhecované?

„Tady je to tak vždycky od první minuty, nevím, z jakého důvodu. Ale vždycky říkám, že na konci je nejlepší ten, který se vyrovná se všemi druhy zápasů nejlíp. My jsme se v minulosti museli vyrovnat třeba i s povrchem hřiště, ale když se podívám třeba na naše předchozí utkání a to dnešní, tak tohle byla spíš válka.“

Kde byl problém, že jste měli jen dvě střely na bránu?

„Nejdřív jsme nehráli dobře, pak jsme měli sice velký tlak díky lepšímu pohybu. Ale bylo tam hodně zblokovaných střel, protože Baník bránil v deseti lidech za míčem. Hráli jsme furt do plných, potřebovali jsme si připravit pozici spíš na střelu z druhé vlny, kde byl prostor víc než po centru. Někdy jsme zbytečně centrovali vrchem, než abychom hledali lepší pozici.“

Jak vám vyšlo zařazení Musy a Hellebranda? Oba jste o poločase střídal...

„Optikou čísel a výkonu to úplně nevyšlo, protože jsme trošku ztratili provázanost a souhru, ale spíš nám strašně chyběl pohyb na ofsajdové lajně. Pozice obránců Baníku byla v první půli jednoduchá, nebyli pod žádným tlakem. S Petarem a Patrikem jsme o střídání mluvili, nebylo to nic proti nim, ale potřebovali jsme se vrátit k souhře a ke kombinaci do plné obrany, kde je potřeba větší součinnost hráčů. To se stalo.“

Co bylo špatně při standardkách? Dlouho se nestalo, abyste z nich dvakrát inkasovali...

„Věděli jsme, že Baník budeme mít při typologii jejich hráčů převahu. O standardkách jsme se hodně bavili, pouštěli jsme si je. Mají i skvělé exekutory. Byl tam Procházka, Stronati, Smola, Svozil, Potočný – všechno vápnoví hráči. Díky nim měli převahu. Věděli jsme to, ale poprvé propadl balon a Svozil vyplaval úplně sám. Obrovská chyba. U druhého už tam byl i Laštůvka, nezareagovali jsme na něj dobře.“

