Weber láteřil: Náš výkon mě děsí! Mohl jsem o půli střídat všechny hráče | iSport.cz

Z výkonu svého týmu byl pořádně naštvaný. Trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber se snažil své mátožné mužstvo v zápase s Olomoucí probrat, jak uměl, ale nic nepomohlo. Ani tři střídání v poločase. „Když jsem přišel do kabiny, mohl jsem vzít zkraje první tři hráče a vystřídat je. Tam nebyl nikdo, kdo by snesl prvoligové měřítko,“ glosoval první poločas Weber. Boleslav prohrála s Olomoucí 0:2, už se nemůže procpat do první šestky, naopak ještě může spadnout do skupiny o záchranu. Weber byl směrem k hráčům velmi kritický.

Nalézáte po této porážce vůbec slova?

„Je to pro mě obrovské zklamání. Musím pogratulovat Sigmě k vítězství. Byla lepší ve všech směrech. Asi nenajdu ani jednu položku, ve které bychom se jí vyrovnali. Rychlost, souboje, technika… Sigma byla ve všem lepší a zaslouženě vyhrála. Nemáme teď výsledky, situace není lehké, ale tento výkon mě hodně zklamal. Co jsem v Mladé Boleslavi, tak v první půli to bylo to nejhorší, co jsme doma předvedli. Před utkáním jsem byl rád, že jsem viděl alespoň pár diváků na tribunách, kteří nás povzbuzovali. To, co jsme jim ale ukázali, byla velká slabota od nás všech. Těžko se mi to hodnotí.“

Přišli jste definitivně o naději, že byste zahráli ve skupině o titul. Naopak ještě můžete spadnout do skupiny o záchranu. Děsí vás to?

„Mě děsí náš výkon. Když budu upřímný, po všech zimních změnách jsme o první šestce přemýšleli jen okrajově. To, že nám hrozí ještě pád do skupiny o záchranu, je vyvrcholení našich nedobrých výkonů. To mi příjemné není. Místo toho, abychom zvládli utkání v Liberci a doma se Zlínem a mohli pomýšlet na něco úplně jiného, tak dostávám takovéto otázky. Není to příjemné, ale neděsí mě to. To, že jsme se nedostali do první šestky, vyjadřuje naší aktuální sílu a je to zcela zasloužené.“

Co se dělo o poločasové pauze v kabině, když jste na začátku druhé půle hned třikrát střídal?

„Nebylo ani potřeba nic vysvětlovat. Když jsem přišel do kabiny, mohl jsem vzít zkraje první tři hráče a vystřídat je. Tam nebyl nikdo, kdo by snesl prvoligové měřítko. Proto jsme se rozhodli třikrát střídat. Jen u Dominika Maška jsme zohledňovali, že je po těžkém zranění. Kdokoliv ze zbylých devíti hráčů by se nemohl divit, kdybych ukázal na něj. Chtěli jsme udělat vítr, něco změnit. Malinko se to povedlo, ale bohužel s výsledkem jsme už nezahýbali.“

V průběhu prvního poločasu se zranil Tatajev. Co se mu stalo a jak je jeho zranění vážné?

„Diagnózu nevíme, čekáme na výsledky. Doufám, že bude v pořádku. Kdybychom přišli i o něj, byla by to pro nás další rána a dostali bychom se do složité situace.“

Po koronavirové pauze jste ještě nevyhráli. Leží na týmu nějaká deka?

„Nemá proč. Ležela by na nás v případě, kdyby tu někdo na nás klečel, že se musíme dostat do první čtyřky. Samozřejmě byly nějaké odchody a všichni rozumní lidé to pochopí. Sezonu chceme se ctí dohrát. Nevím, proč by na hráčích měla být deka. Všichni bychom si měli uvědomit, že Boleslav je dobrá adresa a že hazardujeme se jménem klubu i svým. To by hráči měli pochopit, brzy by mohli hrát v jiných klubech.“

