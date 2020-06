Laštůvka o skupině pro Baník: Spekulace by byly blbost, mohly by se vymstít | iSport.cz

Prohrát a jít do prostřední nadstavbové skupiny? Stejně by to nešlo, budějovické Dynamo nestačilo na Opavu (0:2) a Baník měl nehledě na zápas s Libercem (0:0) pozici ve skupině o titul jistou. Vybíhat bude z nejvíce znevýhodněné pozice, bodové rozestupy ale nejsou nikterak zásadní. V neděli hlavně díky Janu Laštůvkovi (37), který pod Ještědem vychytal četné liberecké šance a uhájil bezbrankový stav.

Musel jste se hodně ohánět. Co na remízu s Libercem říkáte?

„Věděli jsme, jak domácí budou hrát: že mají rychlostní typy dopředu, ale stejně jsme na začátku trochu zaspali. Sehráli jsme v úvodu dobrou akci a neproměnili ji v gól. Pak jsme si vytvořili šance ze standardních situací, kterých jsme měli hodně. Nebyli jsme však produktivní. Reálně jsme jeli do Liberce s tím, že nemůžeme prohrát. Samozřejmě bychom rádi, kdybychom Slovan předskočili, ale to se nepovedlo. Vezeme bod a máme první šestku. Teď přijdou zápasy kdo s koho, musíme je odjezdit.“

Mluvíte o brejku Peška z páté minuty, který běžel sám na bránu. Je pro gólmana lepší se hned v takové šanci dostat do tempa?

„Je to lepší, ale jen proto, že ta šance neskončila gólem. Minule se Slavií jsme dostali gól hned ve 12. minutě a ještě po mé chybě. Každopádně rychlý zákrok pomůže, gólman se rozchytá. Na druhou stranu jsem v bráně od toho, abych taky nějaké šance pochytal.“

Do nadstavby půjdete z šestého místa, na čtvrtou příčku vám chybí čtyři body. Co byste k vaší situaci řekl?

„Bod nás těší z toho pohledu, že jsme zůstali v šestce a Liberec nám neodskočil. Viděli jsme, že se dá hrát s kýmkoliv. Někdo si možná říká, že Slavia a Plzeň jsou jinde, ale… Budeme hrát doma a i když nebude plný stadion, musíme se vydat a odehrát pět zápasů na sto procent.“

Chtěli jste asi také utnout spekulace, že by pro vás matematicky bylo lepší hrát o Evropu z prostřední skupiny, že?

„Nespekulovali jsme. Myslím, že by to byla blbost a mohla by se nám někdy vymstít. Hráli jsme od zápasu k zápasu a spekulace, že bychom prohráli, abychom byli v prostřední skupině… Mohli jsme v neděli prohrát, zůstali bychom stejně na posledním místě a Liberec by nám odskočil na pět bodů a bylo by to úplně na nic. Takže vůbec, nikdo se o ničem takovém v kabině nebavil.“

Liberec - Ostrava: Po centru Peška se míč odrazil k Balutovi, který pálil těsně mimo bránu

Liberec - Ostrava: Od nedůrazného Stronatiho se míč odrazil k Balutovi, jehož pokus jen o kousek minul bránu