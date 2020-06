Kouč Slavie Trpišovský: Získat titul co nejdřív! To jediné mě teď zajímá | iSport.cz

Pocit úzkosti sice nepřiznával, ale rozhodně to v něm muselo pořádně šrotovat. Slavia si nakonec vydupala těsnou výhru 1:0 nad Zlínem zhruba čtvrt hodiny před koncem zápasu, tím odrazila vítězství Viktorie v Olomouci a má dál šestibodový náskok. „Kdybychom to teď zvládali vítězně, budeme mít titul po druhém kole nadstavby. To jediné mě zajímá,“ soustředí se kouč Jindřich Trpišovský na novou část sezony – na nadstavbu.

Až nečekaná fuška, že?

„Byl to pro nás náročný zápas svým průběhem. Zlín byl první poločas pohyblivější než my, soustředil se na obrannou fázi, ze které se snažil využít každou příležitost k brejkům. Pak jsme si to dělali těžší a těžší tím, jak jsme neproměňovali své šance, závary ve vápně.“

Byl pro vás problém ta hra do plných, kterou jste museli se soupeřem podstoupit?

„Náš výkon šel ve druhé půli trochu nahoru, hru do plných jsme řešili relativně dobře, ale sráželi nás ty neproměněné šance. Potřebovali jsme si zápas otevřít dřív, což se nám nepodařilo. Aspoň jsme proměnili tu jednu situaci, ale stálo nás to strašně moc sil, dohrávali jsme to silou vůle.“

Po poločase střídal Ondřej Kúdela, jaký je jeho stav?

„To teprve uvidíme, někdy ve středu budeme vědět víc, až za sebou Ondra bude mít rezonanci a další vyšetření. O poločase to vypadalo na zlomeninu (tu po utkání vyloučil ve vyjádření na Twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík), místo na noze měl hodně bolestivé, teď to vypadá líp. Teprve se uvidí, jestli ten otok, který tam je, nezakrývá nějaké jiné zranění.“

Měl jste na lavičce velké nervy, když jste obléhali Zlín, zatímco Viktoria v Olomouci už brzy vedla?

„Vůbec, nesleduju, co se děje jinde, žádný zápas. Pro mě je důležité to utkání, které hrajeme my, bylo potřeba být koncentrovaný na průběh. Nepomohlo by nám, kdybychom se starali o jiné týmy.“

Skupina o titul pro vás bude téměř totožná jako v minulé sezoně, jen začnete na Baníku místo v Liberci jako posledně. Straší vás to?

„Bude to repete, víme, jaké to tam bylo teď nedávno. Je to utkání play off, takhle budu teď brát každý zápas. Všechno máme ve svých rukách. Láká mě získat titul co nejdřív, takže kdybychom to teď zvládali vítězně, bude to po druhém kole nadstavby. To jediné mě zajímá.“

