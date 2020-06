Rada po výprasku: V nadstavbě bychom s tím výkonem neměli šanci | iSport.cz

Rozhodl už první poločas? Během prvních patnácti minut jste schytali dva góly.

„To, co jsme předvedli v prvním poločase, bylo hodně špatné. Začali jsme poměrně slušně, měli jsme dva dobré centry ze strany, ale pak nás domácí potrestali z jednoduchých situací. První gól: míč šel do šestnáctky a Mosquera přeskočil Holíka. Druhý gól: Dostál zezadu hlavičkoval úplně volný. Domácí byli v první půli po všech stránkách lepší, byli aktivní a měli náběhy směrem dopředu, zato my neměli prakticky vůbec nic.“

V čem byl ještě problém?

„Dumám nad tím, přemýšlím… Od začátku jsme chtěli hrát aktivně, ale první poločas neměl s fotbalem z naší strany nic společného. Neběhali jsme, všechny balony šly dozadu, do toho nejistota a pozdní reakce. Všechno bylo o dva kroky pomalejší, domácí byli živější. Nedovedu si to vysvětlit. Byli jsme odpočatí, nachystaní a hráči věděli, o co jde. Tohle si ještě musíme rozebrat a vyvodit z toho závěry.“

Zvyšoval jste o přestávce v kabině hlas?

„Hráčům jsem samozřejmě vyčinil. Nebylo to o tom, že bych měl kárat jednotlivce, šlo o výkon celé jedenáctky v první půli. Nebyl tam jediný výkon, který by snesl měřítko toho, že jsme v top šestce. Pokud si to hráči neuvědomují, o to to pro ně bude horší. Jestli si mysleli, že když už jsme v šestce, nemůže se nic stát, byli na omylu. Naše forma určitě není optimální, chyběla nám chuť a nasazení, jaké měla Bohemka.“

TOP MOMENTY 30. kola: Rasismus na Hané, vyloučený masér v Edenu a Táborský v roli brankáře

Rozhodl i důraz ve vápně?

„Důraz i naše lehkovážnost a přístup v šestnáctce. Byli jsme daleko od hráčů, nechali jsme se přehrát. Jednou se náš obránce nechal přeskočit, před druhým gólem tam byl protihráč sám… Obsazování a přístup k hráčům byl strašně volný, z toho pramenily chyby.“

Druhý poločas už byl z vaší strany lepší?

„Udělali jsme dvě změny, dali jsme tam mladého Černáka a Matouška. Druhá půle byla už podstatně lepší, měli jsme víc věcí směrem dopředu i šance. Hráli jsme aktivně, na dva útočníky, ale pak jsme dostali gól zase z jednoduché situace. Centr ze strany, hráč tam byl sám a bylo to 3:0, prakticky po zápase. Nedali jsme ani jeden gól, o to je to horší, ale Bohemka byla lepší a vyhrála zaslouženě. Teď se musíme připravit na to, co nás čeká. Spadli jsme na čtvrté místo, takže hned v prvním zápase jedeme ven, místo toho, abychom začínali doma. Bohužel. S takovým výkonem bychom v nadstavbě asi moc šancí neměli.“

Potěšil vás aspoň výkon šestnáctiletého záložníka Michala Černáka, jenž hrál ligu podruhé v životě? Vstřelil gól, ale rozhodčí odpískal ofsajd.

„Když do takového zápasu nasadíte takhle mladého hráče, víceméně nemáte co ztratit. Hrál sebevědomě a je vidět, že v sobě má potenciál. Pokud by to takhle mělo být dál, mladí hráči budou dostávat šanci: v takové situaci je jedno, jestli prohrajeme se zkušenými nebo s mladými.“

Jste celkově spokojený s postupem do skupiny o titul, i když jste po porážce na Bohemians spadli z třetího místa na čtvrté?

„Před sezonou byl cíl skončit do šestého místa, což se nám podařilo. Ale v několika posledních zápasech bylo vidět, že už to nefunguje tak, jak by mělo. Výkony doma s Libercem (0:1) nebo teď na Bohemce nemůžeme opakovat. Jestli se hráči celou sezonou snaží, abychom se dostali do šestky, a v okamžiku, kdy se tam dostanou, si myslí, že se nic neděje, je to špatně. Já to trpět nebudu a v týdnu si to vyříkáme, protože tudy cesta nevede.“