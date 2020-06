Grigar má 100. nulu v nejvyšší soutěži. Snad už budu mít klid, doufá | iSport.cz

Pět utkání musel čekat. O sté nule ve FORTUNA:LIZE slyšel Tomáš Grigar (37) ze všech stran. Nakonec se teplický brankář dočkal v posledním kole základní části proti Příbrami (4:0). Ale velké oslavy nechystá. „Moc jsem to nesledoval. Jakmile přišla s Libercem 99. nula, říkal jsem si, ať to mám co nejdřív za sebou. Jsem rád, že už mám 100 čistých kont, ale hlavně, že bude klid,“ odfrkl si nejstarší člen teplického kádru.

Nakonec na tu jubilejní stou nulu nebylo třeba ani moc práce, že?

„Každý se mě ptal, kdy už ta meta přijde. Ale přiznám se, že mně to bylo jedno. My jsme potřebovali už konečně vyhrát. Zda to bude 2:0 či 2:1, mi bylo šumák. Na jednu stranu jsem i rád, že už je to za mnou a nikdo mě s tím nebude otravovat.“

S vámi to nic nedělá?

„Moc jsem to nesledoval. Jakmile přišla s Libercem 99. nula, říkal jsem si, ať to mám co nejdřív za sebou. Jsem rád, že už mám 100 čistých kont, ale jsem rád, že už bude klid.“

Vzpomenete si na nějakou, která vám utkvěla v paměti?

„Ale jo, některé zápasy byly dobré a povedlo se mi dostat i lepší známku ve Sportu. Většinou to bývaly těsné výhry 1:0, kdy jsem pomohl k výhrám. Jinak si pamatuji tu první, která byla ještě ve Spartě. Bylo to v zimě a vyhráli jsme v Opavě na sněhu 1:0.“

Většina nul byla v teplickém dresu a pár ve sparťanském. Čím to, že se Teplice staly vaším osudovým klubem?

„Jsem tady už dlouho. Nějakých dvanáct let. Samotného mě to překvapilo, že jsem tu takovou dobu vydržel. Navíc jsem před pár dny prodloužil smlouvu o rok, věřím, že nějakou nulu ještě přidám.“

Potěšilo vás prodloužení smlouvy?

„Měl jsem náznaky, že by o mě Teplice dál stály. Volali mi i z jiných klubů, ale to pro mě nepřicházelo v úvahu.“

Jak dlouho ještě chcete chytat?

„Už asi druhým rokem jsem nejstarší v kabině. Zatím se cítím dobře. Dokud to takhle půjde, chci se fotbalu naplno věnovat.“