Bohemka mohla mít Musu. Řekli jsme ne, byla to chyba, prozradil Hašek | iSport.cz

Musa odehrál na hostování na Žižkově sezonu a půl s bilancí 34 zápasů, 11 gólů. Slavia ho poté pustila do Liberce, kde udělal další výkonnostní krok kupředu. Vyšla mu podzimní část, kde se trefil sedmkrát. Jindřich Trpišovský pak neváhal a mladého forvarda si v zimě stáhl do Edenu.

Chorvatský střelec se v současné chvíli pere o místo se Stanislavem Teclem . Zkušený útočník bývá platnější při hře v poli, pohybem a bojovností vykoná pro svůj tým velké množství práce. Jenže trpí na zakončení, které naopak náramně jde mladšíému konkurentovi.

„Standa Tecl už je prověřený, má svoje roky, ve Slavii je dlouho. Hráči vědí, co potřebuje , on ví, co může od ostatních čekat. Je rychlostní typ hráče, ale už je za ty roky vyhraný. Není fér ty hráče porovnávat,“ prohlásil v pravidelném pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport bývalý trenér Bohemians Martin Hašek .

Rasismus na fotbale? Fanouškům se ustupuje, klidně bych je zavřel, říká Šmicer

Prozradil i jinou zajímavou věc. V době, kdy Musa teprve hledal cestu do nejvyšších pater ligového fotbalu, jezdil ho na Žižkov sledovat a uvažoval o jeho angažování do Bohemky.

„Řeknu to úplně otevřeně. S Bohemkou jsme ho sledovali ještě v době, kdy byl na hostování ze Slavie ve druhé lize ve Viktorce Žizkov. Sportovní ředitel Míra Držmíšek říkal, že by možná šlo ho ze Slavie udělat, oni o něj v té době neprojevovali zájem o budoucna, i když teď se to určitě změnilo,“ vyprávěl Hašek.

„Byli jsme se něj ikskrát podívat, sledovali jsme ho, ale řekli jsme ne. Bylo to pro nás v tu chvíli od něj strašně málo pracovité. Ale pak se dostal do Liberce, začal dávat góly, teď dal důležité góly ve Slavii. Asi to byla chyba. Bohemka mohla mít tohoto hráče, my jsme ho skautovali a řekli, že ne. Je těžké odhadnout vývoj hráče, rozhodně není dobré dělat v raném věku velké závěry,“ upozornil kouč.

Trpišovský: Cenné vítězství! Někteří kluci to dohráli za hranou

SESTŘIH: Slavia - Zlín 1:0. Vydřená výhra, jediným střelcem Masopust Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.