Plzeň má čtvrtou posilu. Ba Loua přijde z Karviné za třináct milionů | iSport.cz

Adriel Ba Loua má z Karviné namířeno do Plzně • Pavel Mazáč (Sport)

Vicemistr co nevidět oficiálně představí svou čtvrtou posilu pro příští sezonu. Po Matěji Hybšovi z Liberce a duu Filip Kaša – Miroslav Káčer z Žiliny rozšíří soupisku Viktorie i Adriel Ba Loua, třiadvacetiletý křídelník Karviné. „Ano, je to hotové. Šli s cenou hodně dolů,“ potvrdil redakci iSport.cz dobře informovaný zdroj. Hráč z Pobřeží slonoviny vyjde na 13 milionů korun plus případné bonusy.