Guľa poprvé prohrál: Dostat zápas do prodloužení, mohli jsme ho zvládnout | iSport.cz

Až ve dvaadvacátém utkání včetně přípravných Viktoria v roce 2020 narazila. Do překážky na Letné. V semifinále MOL Cupu se Spartou prohrála 1:2. V závěru honila výsledek, snížila, v nastavení mohla ještě popohnat utkání do prodloužení. Nepovedlo se. Adrian Guľa poprvé zjistil, jaké to je v Česku prohrát. „Dnes to bylo o mužstvu, o celistvosti, hráli jsme pomaleji, víc do nohy, nemělo to takový efekt. V druhé části to kluci pochopili, trošičku jsme to změnili. Škoda že, nepřišel kontaktní gól dřív. Byli jsme slušně disponovaní fyzicky, dostat zápas do prodloužení, mohli jsme ho ještě zvládnout,“ věřil si slovenský trenér. Přesto platí, že Plzeň v pohárové soutěži končí, do finále proti Liberci hrdě kráčí Sparta.

„Pustili jsme domácí do dvoubrankového náskoku, nebyli jsme dostatečně důrazní, domácí byli velmi efektivní. Po pauze jsme museli ztrátu dohánět. Výkon i přes porážku nebyl nejhorší. V druhé části jsme přidali, zrychlili jsme hru, bylo otázkou času, kdy se dostaneme do kontaktu. V závěru jsme měli velkou šanci. Obecně si myslím, že rozhodla větší produktivita Sparty.“

Proč jste nebyli tak důrazní?

„Problém byl v kompaktnosti celého mužstva, špatně jsme chodili do prvního presinku, soupeř otáčel dobře hru, naši středoví hráči měli horší postavení. Ale řekněme si, že Sparta má svoji kvalitu. Dnes to bylo o mužstvu, o celistvosti, hráli jsme pomaleji, víc do nohy, nemělo to takový efekt. V druhé části to kluci pochopili, trošičku jsme to změnili. Škoda že, nepřišel kontaktní gól dřív. Byli jsme slušně disponovaní fyzicky, dostat zápas do prodloužení, mohli jsme ho ještě zvládnout.“

Zápas byl hodně rozkouskovaný, což vašemu týmu vůbec nesvědčí. Chybělo vám větší tempo?

„Maximálně souhlasím, s výraznějším tempem a intenzitou se nám hraje lépe. Navíc, nevím proč, se míče nedostávali do hry tak rychle. Na tomhle krásném stadionu… V zápase bylo velmi mnoho momentů, kdy hra byla rozkouskovaná. Ale z druhé strany, náš tlak měl být ještě větší.“

O poločase jste udělal dvě změny v základní sestavě. S výkony Limberského a Beauguela jste nebyl spokojený?

„Limba dostal žlutou kartu, tam to bylo jasné. Nechtěli jsme riskovat vyloučení, zápas byl vyhecovaný, mohl přijít nějaký střet. Myslím, že střídání nám vyšla. Kovařík hrál velmi slušně, což pomohlo i Kopicovi. A Beauguel? Potřebovali jsme dostat na hřiště hráče s větší energií. Bogy je střelec, nedostal se do toho, jak jsme to potřebovalo.“

Pod vaším vedením jste poprvé v soutěžním zápase prohrávali. Nejprve 0:1, pak dokonce 0:2. Navzdory porážce, je pro vás důležitá zpětná vazba, jak mužstvo za nepříznivého stavu reagovalo?

„Jsou to velmi podstatné informace, po úvodním gólu jsme na chvíli opustili naše úlohy na hřišti. Sparta toho mohla využít ještě víc. Prohrávat 0:3 by nebylo dobré, nicméně jsme si ověřili, že stav 0:2 je stále hratelný. Každopádně potřebujeme pracovat na složce zarputilosti a mentality. A informace z dnešního utkání posbírat a vložit do mužstva, abychom mohli ještě lépe na nepříznivé okolnosti reagovat.“