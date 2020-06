Příbram nakopla videopenalta. Myslel jsem, že to bude roh, přiznal Horváth | iSport.cz

V sobotu nakopla Příbram videopenalta, kterou s přehledem proměnil Michal Škoda . Co se stalo? Rozhodčí Pavel Franěk řešil nepřehlednou situaci v olomoucké šestnáctce, kde se tlačil chumel těl, s videoasistentem Ondřejem Pechancem. Nejdřív jen na dálku přes komunikátor, pak se šel podívat na monitor u hřiště. Výsledek? Olomoucký stoper Václav Jemelka zahrál rukou, souboj příbramského Jaroslava Treglera s Vítem Benešem na situaci podle sudích neměl vliv.

„Padal jsem s Benym a ještě s nějakým hráčem Příbrami dozadu. Já to tak ani necítil, ale říkali mi, že mi míč spadl na ruku. Reklamovali jsme faul, ale těžko to posoudit, rozhodčí to holt písknul. Nemyslím, že to bylo nějaké extra porušení pravidel, gól by z toho nepadnul. Nic to neovlivnilo,“ líčil smolař Jemelka.

„Netušil jsem, že z toho bude penalta. Myslel jsem si jen, že budeme mít roh. Jestli byla ruka? Asi byla, když to rozhodčí odpískal,“ řekl příbramský kouč Horváth . Olomoučtí protestovali už před penaltou, a když míč skončil v síti, brankář Aleš Mandous ho vztekle vykopl do vzduchu. Mimochodem, nejlepší příbramský střelec Škoda se trefil poprvé od loňského října.

„Ze začátku ani nikdo netušil, jestli z toho vážně bude penalta. Ale s Honzou Rezkem jsme viděli ruku a běželi jsme za rozhodčím, ať se na to podívá. Pak mi Honza říkal, ať to jdu kopnout a dám gól. Mám radost, že se to povedlo,“ hlásil šťastný střelec.

Propršenému zápasu nechybělo tempo ani vzrušující momenty. Na konci první půle byl blízko dalšího gólu Škoda, a když Emmanuel Antwi šmikl nůžkami, míč prosvištěl nad břevnem. Pojistku na 2:0 přidal v 62. minutě Tregler, jenž se z pětadvaceti metrů trefil akurátně k tyči.

Olomouc od koronavirové pauzy uhrála pouhé čtyři body a v sobotu završila černý týden. Ve středu prohrála semifinále MOL Cupu s Libercem a v Příbrami si reputaci nevylepšila. Pikantní je, že ani mezi náhradníky neseděl záložník Radim Breite: oficiálně byl mezi marody, protože ho klub podle informací Sportu nechtěl vykupovat za jeho osm žlutých karet ze základní části.

Sigmu srážela nepřesnost v zakončení. Branku netrefili žolík Lukáš Juliš ani čipera Ondřej Zmrzlý, v sobotu nejlepší hráč Olomouce. Příbramský brankář Martin Melichar navíc pohotově vytáhl nad břevno přímák Pabla Gonzáleze. „Z naší strany to bylo pomalé a chyběly nám síly, možná ze středy. Příbram nás předčila nejen v nasazení,“ litoval olomoucký trenér Radoslav Látal. „Tohle bylo velké zklamání.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Michal Škoda, 62. Tregler Hosté: Sestavy Domácí: Melichar – Kvída (81. Soldát), Dramé, Kleščík, Cmiljanović – Antwi (63. Jindráček), Tregler, Jan Rezek (C), Michal Škoda (71. Pazdera) – Polidar, Zorvan (82. Slepička). Hosté: Mandous – Látal, Beneš (C), Jemelka, Kerbr (41. Juliš) – Greššák – Hála, Houska (72. Sladký), Zmrzlý, Falta (46. P. González) – Chytil (72. Zahradníček). Náhradníci Domácí: Díl, Jindráček, Kočí, Pazdera, Slepička, Soldát, Šimek Hosté: González, Juliš, Reichl, Sladký, Štěrba, Vepřek, Zahradníček Karty Domácí: Dramé, Polidar Hosté: Látal Rozhodčí Pavel Franěk. Asistenti: Matěj Vlček, Milan Flimmel. Čtvrtý rozhodčí: Jiří Musil. VAR: Ondřej Pechanec Stadion Na Litavce, Příbram