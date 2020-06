Střelec Chorý: Karty? Snažím se je hodit za hlavu. Gól věnoval rodině | iSport.cz

Proti Jablonci vstřelil důležitou úvodní branku utkání, odvděčil se za trenérovu důvěru v základní sestavě. Tomáš Chorý se prosadil popáté v sezoně a dotahuje počet osmi žlutých karet, které nasbíral v aktuálním ročníku. „Mrzí mě to, snažím se to hodit za hlavu,“ pověděl vysoký plzeňský útočník krátce po důležité výhře 2:0.

Otevřel jste skóre hlavou po rohu Aleše Čermáka. Šlo o nacvičený signál?

„Nacvičený…Určitě jsme si před zápasem říkali, že by bylo super, kdybychom udeřili ze standardky. Už předtím se to odráželo před jabloneckou brankou, ke gólu chyběl kousek. Chtěl jsem to rozběhnout na přední tyč. Odpoutal jsem se od Doležala a trknul to na zadní. Byl jsem v dobré pozici, zkusil to na bránu a spadlo to tam. Jsem moc šťastný.“

Komu patřilo srdce, které jste ukázal při gólové oslavě?

„Před zápasem mi psala manželka, že je den otců a jako správný táta bych měl dát gól. Vzpomněl jsem si na ni, viděla to ona i s malou dcerkou. Gól byl určitě speciálně pro ně.“

Pomáhá vám, že v náročném programu zápasů se střídáte s kolegou z útoku Jeanem-Davidem Beauguelem?

„Určitě. Bogy hrál pohár, já nastupoval do druhého poločasu, teď Bogy nastoupil místo mě v 55. minutě. Já už nemohl, byl jsem trošku indisponovaný a dál to nešlo. Program je náročný, ale každý tým to má stejné, nebudeme se na to vymlouvat. Únavu každý cítí, ale vyspíme se a druhý den přijdeme, vnímáme energii celého týmu. Když se zápasy povedou, hlavě to pak pomáhá.“

Sedí vám styl trenéra Guľy?

„Je to náročné, ale není to nic, co by nešlo splnit. Chceme být aktivní, presovat, represovat, snažíme se plnit úkoly na sto procent, ne-li víc. Náš výkon nebyl ideální, ale jsme hodně rádi, že jsme to zvládli za tři body. Každý trenér má svůj styl, ale tohle nám vyhovuje, je jen na nás, abychom se dál zlepšovali.“

Mrzí vás, že už jste v sezoně nasbíral osm žlutých karet?

„Nedá se nic dělat, karty dostávám, ale snažím se na tom pracovat. Někdy dostanu zbytečnou žlutou, i když mě to mrzí. Snažím se to hodit za hlavu a nemyslet na to. Se svou postavou nechci být až tak agresivní, ale někdy to tak je a rozhodčí mně za to dávají karty.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 84. Holeš (vl.), 88. Beauguel Hosté: 11. Doležal Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Pernica, Limberský – J. Kopic (77. Kayamba), Hořava (63. Pačinda), Hrošovský (C), J. Kovařík – Beauguel, Chorý (38. Bakoš). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Kratochvíl (84. R. Acosta), Trávník (89. T. Pilík), Považanec, Jovović (69. Vatajelu) – Doležal. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Brabec, Havel, Petržela, Bakoš, Pačinda, Kayamba Hosté: Hanuš, Vatajelu, Pilík, Acosta, Chramosta, Fábry, Ikaunieks Karty Domácí: Chorý Hosté: Hovorka, Trávník, Holeš Rozhodčí Berka – Flimmel, Podaný Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 7 943 diváků

