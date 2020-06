Sparta si pojistila mladého Karabce. Dáváme mu čas i prostor, říká Rosický | iSport.cz

Libor Kozák (18) se raduje se spoluhráčem ze Sparty Adamem Karabcem z gólu do sítě Opavy • Pavel Mazáč / Sport

Po Adamu Hložkovi si ve sparťanském áčku začíná budovat pozici i další talent z vyhlášené líhně. Stále ještě šestnáctiltý Adam Karabec už sbírá první ligové starty, letenský klub mu chce poskytnout veškerý komfort k dalšímu růstu. Také proto s mimořádně nadaným hráčem Sparta uzavřela nový kontrakt platný do roku 2023. „Čeká ho ještě dlouhá cesta,“ uvedl na klubových stránkách sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Karabec ochutnal první tři ligové minuty ve sparťanském áčku v únoru v Olomouci, ve svém druhém zápase v Karviné slavil premiérovou ligovou trefu. Po pouhé minutě na hřišti. Během jara dostává od trenérů víc prostoru, v červnu doma proti Opavě se dokonce vešel do základní sestavy.

Mladý hráč otrkávání v dospělém fotbale zatím zvládá výborně, zejména proto Sparta na nic nečekala a pojistila si svůj talent novým kontraktem. „Jsem rád, že jsem dostal důvěru a můžu se každý den zlepšovat v klubu, jako je Sparta,“ řekl Karabec po podpisu smlouvy, která mu poběží následující tři roky.

Netají odvážné plány. „Samozřejmě se všichni chceme dostat do Evropy, chci tady vyhrát titul. Prostě chci Spartě splatit důvěru, kterou mi dala. Jsem strašně rád, že už teď dostávám šance a snad toho bude do budoucna ještě víc,“ prohlásil po oznámení novézho kontraktu.

V aktuální sezoně zasáhl do sedmi ligových zápasů, v Karviné se stal třetím nejmladším střelcem v historii FORTUNA:LIGY. „Adam je velký sparťanský talent. Čeká ho ještě dlouhá cesta k tomu, aby se z něj stal důležitý hráč A-týmu, ale my mu k tomu dáme čas a prostor. Máme radost z toho, že můžeme dávat šanci fotbalistům z naší mládeže, zabudovávat talentované hráče do A-mužstva je totiž důležitou součástí naší koncepce,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Adama Karabce budeme, stejně jako Adama Hložka, zabudovávat do prostředí dospělého fotbalu postupně. Už nyní je na něm vidět progres, ale potřebuje čas, aby mohl svůj nesporný talent naplno a potenciál rozvinout. Nechceme nic uspěchat, je mimořádně důležité respektovat přirozený vývoj hráče,“ doplnil Rosický.

Právě integraci nadaných hráčů z vlastní líhně do prvního týmu má jako jeden z hlavních cílů, Karabcovi chce dát v klubu prostor i šanci na další rozvoj. „Určitě musím ještě zapracovat na fyzické síle, abych se vyrovnával se souboji v dospělém fotbale. Zároveň musím nabrat herní zkušenosti, které se snad dostaví s tím, jak budu dostávat šanci na trávníku,“ vyjmenoval své nedostatky Karabec.

