Janečka: Potřetí v řadě o záchranu. Věřím, že jsme to schopni zvládnout | iSport.cz

Z výsledku 0:0 jste zklamaní, že?

„Samozřejmě, bod je málo. Na druhou stranu – když chceme vyhrát, musíme vstřelit gól, takže jinak to ani nemohlo dopadnout. Jedině, že by si Opava dala vlastní.“

I vy jste měl gólovku...

„Potřebujete štěstí a kvalitu v zakončení. Chyběla větší odvaha, ale i tak jsme si toho dost vytvořili. Kromě mě měl velkou šanci na konci i Dávid Guba, kdyby věděl, že má čas, nemusel jít do skluzu. Vojta Smrž tam měl dobrou hlavu zblízka. Kdybychom to tam dotlačili, byli bychom všichni vysmátí, bohužel realita je jiná.“

SESTŘIH: Karviná - Opava 0:0. Slezské derby bez gólů, hosty zachránil brankář Fendrich

Jaká?

„Že stále bojujeme o záchranu. Jsme tři body od posledního místa, ale máme lepší postavení po základní části než Příbram i Opava. Bude se hrát do posledního kola, což je škoda, protože jsme jaro začali dobře, byli jsme rozjetí. Korona nás zabrzdila, nemáme výsledky, nejde nám to.“

Takže jste se už smířili s tím, že třinácté místo je po výhře Zlína fuč?

„Hraje se o devět bodů, takže smíření s tím určitě nejsme. Opava se teď pobije mezi sebou s Příbrami, my jedeme do Olomouce, kde to sice nebude lehké, ale potřebuje tři body. Jsem smutný, že třetí rok po sobě bojujeme o záchranu, ale doufám, že to zvládneme.“

Opava - Karviná: Janečka pálil z dálky po zemi, jeho nebezpečnou střelu zlikvidoval Fendrich

Jak se na finiš nachystat?

„Teď už je zbytečné spekulovat, proč jsme tam, kde jsme. A že jsme hráli dobře s Budějovicemi nebo Boleslaví, ale nevyhráli jsme. To už je historie, stejně jako tento zápas s Opavou. Je třeba to hodit za hlavu a jít dál až do konce. Já nám věřím, že jsme schopni to zvládnout.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Bolek – Santos, Šindelář, Rundić (87. Guba) – Ndefe, Smrž (70. Taiwo), Mangabeira, Janečka (C) (60. Qose), Čonka (70. Marek Hanousek) – Ba Loua, Lingr. Hosté: Fendrich – Hrabina, Hošek, Harazim (64. Mondek), Žídek, Helešic (72. Zapalač) – Souček (72. Jursa), Zavadil (C), Texl – Dordić, Juřena (84. Železník). Náhradníci Domácí: Neuman, Hanousek, Qose, Tijani, Guba, Taiwo, Kubala Hosté: Lasák, Řezníček, Jursa, Zapalač, Hnaníček, Mondek, Železník Karty Domácí: Šindelář Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 210 diváků

Karviná - Opava: Guba zahodil absolutní tutovku, Fendrich ho skvěle vychytal