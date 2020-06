Hložek dostal Spartu na koně. Góly ozdobené jubileum i aplaus vestoje | iSport.cz

Proti Ostravě se Adamu Hložkovi daří. V posledních pěti vzájemných duelech čtyřikrát skóroval. Naposledy dvakrát ve včerejším duelu nadstavby. „S Baníkem mi to tam padá,“ těšilo sedmnáctiletého fotbalistu Sparty, který ale jedním dechem dodal, že je to hlavně díky práci celého mužstva.

Slezský celek se dostal na Letné do vedení, ale Hložek dvěma trefami během 87 sekund zařídil zvrat. Nejprve se k němu po standardní situaci dostal míč v pokutovém území a on jej napálil pod horní tyč.

Vzápětí se pověsil do vzduchu a hlavou poslal míč o břevno do sítě po centru Davida Moberga Karlssona. „První gól byl trochu náhoda, ale počítá se. Odrazilo se mi to přímo na nohu. Podruhé jsem dostal od Davida míč rovnou na hlavu. Dostal jsem to na zadní tyč a byl z toho pěkný gól,“ okomentoval své trefy s tím, že mu pomohlo u první branky i to, že znal dobře hráče, který ho střežil. Tím byl Ondřej Šašinka, od nějž se mladý sparťan dokázal odpoutat.

„Trochu jsme se předtím pošťuchovali,“ přiznal Hložek. Nejmladší střelec v historii české nejvyšší fotbalové soutěže odehrál jubilejní 50. ligové utkání. Pyšnit se může bilancí devíti vstřelených branek a devíti asistencí. Po několika duelech hraných bez diváků či v komornější atmosféře si tentokrát mohl užít své trefy před třemi a půl tisíci diváky.

„Je to úplně něco jiného bez fanoušků a s nimi. Jsem rád, že jich tu mohlo být už tolik. Hezky nás podporovali a hnali nás dopředu,“ podotkl sparťanský talent.

Sparta - Baník: Famózní Hložkův obrat! Po dvou minutách znovu udeřil, 2:1

Sparta - Baník: Hložek z dorážky srovnává na 1:1!