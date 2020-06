Kozel: Vyhrocený závěr na Spartě? Za nervozitu může sudí a jeho verdikty | iSport.cz

Vedli jste po povedeném brejku, ale místo přidání dalších branek se zvedla Sparta. Jak si to vysvětlujete?

„O poločase jsem musel zvýšit hlas, nelíbil se mi náš přístup. Místo, abychom se dostali do většího vedení, lacině nabídneme Spartě dva góly. V březnu jsme tu padli 0:5, dostali jsme góly ze standardek, chtěli jsme se poučit, ale nyní opět to samé. Přitom jsme se na to připravovali. Když chcete na Spartě uspět, musíte se opřít o zodpovědný výkon směrem do defenzivy. Beru, když hráč prohraje souboj, ale nemůže se nám stát, že Kozák je ve vápně úplně sám a Hložek má čas na zakončení.“

Závěr utkání byl poměrně vyhrocený, obzvlášť po příchodu Milana Baroše na trávník. Byl to váš taktický záměr trochu rozhodit sparťany?

„Vyhrocené to bylo kvůli sudího verdiktům. To vneslo do utkání nervozitu. Musím se na ty situace zpětně podívat, zda šlo skutečně o fauly. Když jsme přešli na dlouhé míče a měli tam Baroše se Smolou, a sudí pískne při centru faul, tak je to pro nás problém.“

Ale ve druhém poločase se váš tým opticky zvedl. Nemrzí vás, že jste soupeře víc nezmáčkli?

„I hráči cítili, že poločasový výsledek byl z naší strany zbytečný. Jak jsem řekl, zvýšil jsem hlas, šli jsme do druhé části zápasu s větším odhodláním a myslím si, že se nám povedlo Spartu dostat i do úzkých. Do hry nás pak vrátila penalta, ale pak už to bylo málo.“

Co jste říkal na to, že vás tu podporovalo pár desítek fanoušků?

„Myslím si, že to je náš další problém. Mužstvo je zvyklé na velkou podporu, takže jsme rádi, že aspoň těch pár přijelo a podpořili nás. Chtěli jsme jim udělat radost.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24. Hložek, 26. Hložek, 33. Kozák Hosté: 8. Potočný, 63. Kuzmanović Sestavy Domácí: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, M. Frýdek (46. Matěj Hanousek) – L. Krejčí – Moberg Karlsson (64. Trávník), Dočkal (C) (90+6. Costa), Kanga, Hložek (90. Karabec) – Kozák (64. Tetteh). Hosté: Laštůvka – Jánoš, Stronati, Procházka, Svozil, Fleišman (C) (73. Baroš) – Reiter (78. D. Buchta), Jirásek (63. Lalkovič), Kuzmanović, Potočný – O. Šašinka (78. Smola). Náhradníci Domácí: Nita, Costa, Hanousek, Karabec, Tetteh, Drchal, Trávník Hosté: Budinský, Buchta, Smola, Lalkovič, Pokorný, Kaloč, Baroš Karty Domácí: Kozák, Dočkal, L. Krejčí Hosté: Reiter, Laštůvka, Jánoš, Kozel, Kuzmanović, Procházka, Baroš, Smola Rozhodčí Klíma – Kříž, Myška Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

