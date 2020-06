Slavia je mistr! Pět důvodů proč: Obrana, pestrost i démon | iSport.cz

Alex Král přestoupil za 310 milionů korun do Moskvy

V přepočtu za tolik milionů korun odešel v létě Alex Král ze Slavie do Spartaku Moskva. Ještě dražší může být Tomáš Souček, pokud se jeho hostování ve West Hamu promění po sezoně v přestup.

Dobře počítejte. Michael Ngadeu, Simon Deli, Miroslav Stoch, Alex Král, Jaromír Zmrhal. Pak Tomáš Souček, Milan Škoda a Josef Hušbauer. Ti všichni byli pro Slavii důležití a momentálně už v Edenu nejsou. První pětice odešla v létě před novou sezonou, druhá trojice v zimě. Trenér Jindřich Trpišovský si s překotnými změnami poradil, zabudoval do kádru nové hráče, tým šmrnc z minulé sezony neztratil. Naopak, na podzim „sešívaní“ váleli ještě výrazněji, soupeře kosili a udivovali i Evropu. Právě na podzim si „sešívaní“ vypracovali v lize klíčový náskok.

David Zima se na jaře prosadil do sešívané základní sestavy

Tolik milionů korun Slavia zaplatila v zimní pauze za dva talentované mladíky Davida Zimu a Patrika Helledranda. Za prvního poslala do Olomouce třicet milionů, za druhého do Slovácka třiadvacet.

V zimní pauze došlo v týmu z Edenu k výraznému pohybu, klub vycítil, že šestnáctibodový náskok mu dává dobrou příležitost zapracovat perspektivní mladíky do sestavy. Jenže v prvních čtyřech zápasech na jaře Plzeň polovinu ztráty stáhla. Pak přišla koronavirová pauza a po ní se dostavila důležitá reakce Trpišovského armády. Červenobílí nastoupili silnější, sehranější, sebevědomější a zase začali sbírat vítězství. „V zimě přišlo hodně nových hráčů a přestávka nám dala možnost s nimi pracovat, kluci si mohli zvyknout na Slavii,“ vypíchl kouč Trpišovský.

Do června tohoto roku prodloužil v zimě Ondřej Kolář smlouvu ve Slavii.

Král nul. Jen v základní části vychytal brankář Ondřej Kolář dvaadvacet čistých kont, čímž vytvořil absolutní rekord v historii soutěže. „Zaslouží si to, podává špičkové výkony,“ chválil ho bývalý skvělý gólman Jan Stejskal. Kolář obvykle v permanenci nebývá, ale když je potřeba, umí vytáhnout klíčový zákrok. Pro hru Slavie je nesmírně důležitá i jeho kvalitní rozehrávka. Zůstal, i když měl v zimě zajímavé nabídky ze zahraničí, například z Nice. Nyní ho vedení klubu vidí jako nejcennějšího hráče v kádru. „Roste ve špičkovou sportovní evropskou ikonu,“ prohlásil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Dát gól Slavii, to byl v této sezoně úkol pro opravdové čarostřelce. Zkuste zavolat Lionelu Messimu, jak kousavá obrana červenobílých byla, i když se bájný Argentinec v Edenu prosadil. Doma na Camp Nou ale ne. Takhle nedobytnou defenzivu historie samostatné české ligy ještě nezná. Nezlomilo ji ani vážné zranění kolena stopera Davida Hovorky, který chybí od konce října. Vzpamatovala se i ze zimních změn. Slavia suverénně nejméně inkasovala, čelila nejnižšímu počtu střel. Práci začínají už svým precizním napadáním útočníci, červenobílí brání pružně, aktivně a vysoko.

Střelecká rozmanitost

Byl to jeden z evergreenů této sezony. Potřebuje Slavia střelce, který dá stabilně kolem patnácti gólů? Probíralo se to zleva, zprava a hlavně pořád dokola. Červenobílí ho nemají, ale disponují jinou zbraní – nečitelností. Branku může dát prakticky kdokoliv. Na Baníku v prvním kole nadstavby se poprvé v ligové sezoně trefili David Zima a Jan Bořil, počet různých střelců vyskočil na číslo jednadvacet. Svědčí to i o dalším důležitém aspektu, o šířce kádru. Trenér Trpišovský měl kam sáhnout. Když bylo potřeba někoho nahradit, měl alternativu po ruce, případně mohl sestavou rotovat.

8

Nejlepším ligovým střelcem Slavie v této sezoně je Tomáš Souček s osmi góly. Celkově má nejvíc tref Petar Musa, ale sedm jich dal na podzim za Liberec.