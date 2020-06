Guľa: Příští sezonu budeme ještě silnější. Slavia není nedostižitelná | iSport.cz

Definitivně jste ztratili šanci na titul. Co cítíte?

„Především gratuluju Slavii k titulu, zaslouženému titulu. Dnes to byl velmi dobrý zápas, hlavně z pohledu taktického vnímání. Oproti předchozímu zápasu se nám dařilo vyblokovat soupeři určité silné věci, které nám dělaly problémy. Zápas rozhodovaly detaily, a v jednom detailu byla Slavia šťastnější.“

Říkáte, že Slavia získala titul zaslouženě. Je pořád o krok před Plzní?

„Hráli jsme s ní dva zápasy, oba venku… Je podstatné, abychom to tak nevnímali. Nám chyběla kvalitnější finální přihrávka, potřebovali jsme lépe uhrát koncové věci. Slavia je stále dobrá, ale nemyslím si, že je nedostižitelná. Příští sezonu budeme ještě silnější, teď jsme vlastně řešili jen regenerační a předzápasové tréninky. Víc stihnout nešlo. Víme, že nás čeká moc práce, umíme se opřít o naše silné věci, máme kvalitní hráče. Zcela určitě nám pomůže i oživení kádru. Na jaře jsme neustále něco dobíhali, někoho, kdo hrál velmi kvalitně. Dostali jsme k němu velmi blízko, pro nás je to motivace do další práce.“

Už máte jistotu druhého místa.

„Kdyby nám v lednu někdo řekl, že v druhém kole nadstavby budeme mít stále šanci na titul, brali bychom to. Dostali jsme se do hry, byli jsme za vlčáky a Slavii stáhli o hodně bodů. Nyní nás čekají další super zápasy, musíme popracovat na detailech. Dnes jsme použili jinou strategii, několikrát nám chyběl půlkrok ve finální části. Slavia měla pořád nějakou bodovou vatu, naopak my byli zatlačení do kouta. Roli hrálo více faktorů, ale těší mě, že kluci za půlrok naší spolupráce pochopili spoustu věcí.“

Bude nyní složité hledat motivaci do zbytku nadstavby?

„To nebude těžké, hrajeme dvakrát doma. Víme, s kým hrajeme v neděli, s mužstvem, které nás vyhodilo z poháru. Po sezoně máme dva týdny pauzu a jdeme zase do práce. Kdo neukáže teď vášeň a touhu vyhrávat, nebude mít v kádru místo.“

Co jste zamýšlel nasazením Tomáše Chorého od začátku utkání?

„Myslím, že to docela vyšlo. Bohužel Tomáš dostal brzo kartu, navíc jsme dostali pokyn, že klidně může být vyloučený. Svoji roli ale zvládl, byl aktivní, vyblokoval Slavii některé silné stránky, nicméně karetní tlak byl veliký. Proto tam musel Beauguel, což je škoda, jelikož jsme měli připravenou trochu jinou strategii střídání.“