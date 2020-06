Nejdřív titul, pak hned maturita. Tvrdík prosil komisi kvůli Zimovi | iSport.cz

Herec Miroslav Donutil (vpravo) si po slávistickém triumfu »zabrnkal« hymnu šampionů We Are The Champions • Repro: O2 TV Sport

Opatření kvůli pandemii koronaviru stále pokračují, to však fotbalistům SK Slavia Praha nijak nezabránilo, aby si po výhře nad Plzní (1:0) naplno užili dalšího triumfu ve FORTUNA:LIZE s nadšenými fanoušky. Mistrovská party se pouze přesunula ze hřiště a tribun před domácí stadion. Mezi novopečenými mistry byl rovněž mladý zadák David Zima, který však musel vášně a přísun šampaňského krotit, aby byl připravený na čtvrteční maturitní zkoušku.

Kolem půlnoci se Jaroslav Tvrdík v průběhu oslav druhého titulu v řadě na svém twitteru „obrátil“ na maturitní komisi, před kterou bude Zima zkoušen, s prosbou o pochopení. „Kdybych mohl mít jednu prosbu, tak bych si přál, aby Zimičova maturitní komise brala zítra v potaz jeho mimořádné sportovní výkony a náročný program v posledních dnech. Děkuji moc. S úctou," napsal šéf Pražanů.

Kdybych mohl mit jednu prosbu, tak bych si pral, aby Zimicova maturitni komise brala zitra v potaz jeho mimoradne sportovni vykony a narocny program v poslednich dnech. Dekuji moc. S uctou — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) June 24, 2020

Řada slavících fanoušků v euforii okamžitě okomentovala příspěvek s přesvědčením, že mladý slávista, který na hřišti neustále roste, maturitu s přehledem zvládne, a pokud čirou náhodou ne, nebude vadit, když „hvězdy budou zářit v září“.

Někteří uživatelé na twitteru se ale do slávistického bosse opřeli s tím, že Zimovu vytíženost v poslední době ani fakt, že hraje fotbal, by maturitní komise vůbec neměla brát v potaz. „Měla by hodnotit spravedlivě a jen podle toho, co maturant opravdu zná a naučil se. Děkuji moc. Bez úcty,“ stálo v jednom z vyjádření. V jiných komentářích lidé zdůrazňovali, že nedělá maturitu z fotbalu, ale z nabitých vědomostí.

