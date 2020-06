„Klokani“ ho baví, Trojan kope do zad. Cítím start nové éry, říká Panenka | iSport.cz

Je legendou, která z tribuny shlíží na své nástupce v zelenobílém dresu. Panečku, hrát pod takovým dohledem... Jenže Antonín Panenka má teď pro hráče Bohemians jen slova chvály. Boj o záchranu byl včas zažehnán, v Ďolíčku dokonce sní o účasti v Evropské lize. To tu dlouho nebylo. „Jsem velmi, velmi mile překvapen,“ říká mistr Evropy z roku 1976 a autor slavného dloubáku v prvním díle videopořadu Overtime. „Našlápnuto máme dobře,“ vyhlíží i on pohár. Tuší, že by to mohl být začátek něčeho velkého...

Osmé místo po třiceti kolech, účast ve skupině o Evropskou ligu, zajímavá hra i nebývalé střelecké manévry. Panenka netají, že se mu zelenobílá současnost zamlouvá. „Máme vše i takticky dobře propracované, na hráčích vidíte, že se i fotbalem trochu baví,“ míní někdejší slavný záložník. Kvituje při tom, že je u toho trenér Luděk Klusáček, který za Bohemians hrával a už jim i jednou velel na lavičce. „Znám ho delší dobu, je to inteligentní kluk,“ tvrdí Panenka a přidává další charakteristiku.

Slovy uznání nešetří ani na adresu kapitána Josefa Jindřiška, který je i v devětatřiceti letech oporu týmu a nedávno prodloužil o rok smlouvu. „Má spoustu vynikajících vlastností,“ říká Panenka a jmenuje jednu po druhé. Navíc prozrazuje, kterého jiného známého hráče Bohemians z minulosti mu Jindřišek jedním aspektem své hry připomíná.

Panenka rovněž líčí, jaké to je sledovat zápasy v Ďolíčku na tribuně po boku Karola Dobiaše, dalšího slavného reprezentanta, který dres „klokanů“ oblékal, a proč nikdy na Bohemians nesází. Vypráví také, jak intenzivně utkání prožívá herec a fanoušek Ivan Trojan, který sedí hned za ním. „Někdy se stane, že když dáme hezký gól, kopne mě do zad,“ říká s úsměvem Panenka – a nezůstane jen u toho.

Může to nakonec vyjít i s předkolem Evropské ligy? „Čeká nás ještě dost práce, ale pokud by se to náhodou povedlo, bylo by to velké povzbuzení. Trošičku to cítím jako začátek nové éry,“ tvrdí Panenka.

Ve druhém díle videopořadu OVERTIME najdete vzpomínky na pověstný dloubák i odpověď na otázku, zda se Antonínu Panenkovi líbí ve FORTUNA:LIZE některý z fotbalistů, kteří zahrávají standardní situace.