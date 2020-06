Stanciu odhalil své plány: Se Slavií se nám povedlo něco jedinečného | iSport.cz

Herec Miroslav Donutil (vpravo) si po slávistickém triumfu »zabrnkal« hymnu šampionů We Are The Champions • Repro: O2 TV Sport

Po restartu fotbalové FORTUNA:LIGY se stal jedním z hlavních strůjců slávistického titulu. Nicolae Stanciu si užil korunovační oslavy po triumfu nad Plzní, kdy se dal i do zpěvu chorálu proti Spartě , a pro rumunská média se vyjádřil i ke své budoucnosti. „Nikdy jsem nepřemýšlel o odchodu,“ uklidnil fanoušky Slavie pro AntenaSport . V Edenu má smlouvu do roku 2023.

„Všem ve Slavii jsem moc vděčný, s trenérem, díky kterému tam jsem, máme výjimečný vztah. Skvěle vycházím se všemi spoluhráči a vůbec mě nenapadlo, že bych odcházel,“ cituje Nicolae Stancia web televize AntenaSport.ro. V Rumunsku se prý totiž objevovaly spekulace, že by mohl být ve hře i jeho návrat do vlasti, údajně se mluvilo o Kluži.

V sezoně po svém návratu do české ligy vstřelil čtyři góly a s devíti asistencemi vede pořadí nahrávačů. „Teď chceme hlavně zvednout pohár, užít si oslavy a zopakovat loňské léto,“ nechal se slyšet rumunský záložník, kterého získala Slavia z Al Ahlí, kam odešel z rivalské Sparty, za zhruba sto milionů korun.

„Vyhrát play off Ligy mistrů a znovu postoupit do základní skupiny Ligy mistrů, protože to, co jsme zažili minulou sezonu v Champions League, ty zápasy, které jsme odehráli, to bylo prostě něco jedinečného,“ vyznal se Stanciu.

Svůj čtvrtý mistrovský pohár v kariéře (dvakrát slavil se Steauou a jednou s Anderlechtem) by měl zvednout nad hlavu 8. července po domácím derby Slavia - Sparta. Všechno zhatit by mohl už jen další úder pandemie koronaviru - pokud by se skupina o titul nedohrála, titul by udělen nebyl. Pak už budou „sešívaní“ vyhlížet soupeře pro boj o Ligu mistrů. S největší pravděpodobností by měli nastoupit přímo do play off o LM, které se na rozdíl od předkol bude hrát už i s odvetou.

