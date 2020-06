Sparta útočí na bronz, ale pohár je pro Evropu víc. Odpočinou si opory? | iSport.cz

Šetřit, či zapřáhnout? Před nedělním šlágrem Plzeň - Sparta ve Štruncových sadech měl Václav Kotal o čem přemýšlet. Letenští si mohou v případě zisku tří bodů pojistit konečné třetí místo v lize. Už ve středu je však čeká finále MOL Cupu proti Liberci. „Sparta by mohla po zpackané první polovině sezony skončit nakonec třetí, to je velké lákadlo,“ míní někdejší kouč Viktoriánů Roman Pivarník.

Byla to výzva, kterou většina hráčů a trenérů ve FORTUNA:LIZE dosud neznala. Anglické týdny? Vyjma pohárových účastníků maximálně jednou, dvakrát za sezonu. Po vynucené pauze kvůli koronaviru COVID-19 se však závěr nejvyšší české soutěže smrskl do sedmi týdnů. Například Sparta za poslední měsíc odehrála devět soutěžních zápasů, desátý přidá dnes a další tři rozloží do deseti dnů.

„Máme ověřeno, že obvykle v pátém utkání v rozmezí dvou týdnů se riziko různých zranění zvyšuje. To budeme zohledňovat,“ naznačoval ještě před restartem soutěže v rozhovoru pro Sport Ben Ashworth, vedoucí fyzické přípravy Pražanů.

Právě po čtvrtém utkání sáhl Václav Kotal do sestavy a několika hráčům dopřál voraz. Vyměnil brankáře, posadil kapitána Bořka Dočkala či Guélora Kangu. Dva kreativci jsou společně s Michalem Sáčkem, Adamem Hložkem a slovenskými stopery Lukášem Štetinou a Dávidem Hanckem nejvytíženějšími hráči v poli. Například brzy osmnáctiletý Hložek si odpočinul poprvé od 25. září loňského roku.

„Mužstvo si sedlo a trenér už nemá potřebu se sestavou tolik rotovat. Nedějí se rošády jako na podzim. I stopeři se ustálili. Jsem rád, že se daří Hanckovi se Štetinou. Oba jsou to šikovní obránci. Především za Lukáše jsme rád, že se opět chytil,“ chválí krajany Pivarník.

Triumf v poháru je výhodnější

Bude však Kotalových sedm statečných v základní sestavě i proti Plzni? Podle informací Sportu minimálně do prvního poločasu hodlají sparťané nakráčet v silném složení. Jak ale trenér po utkání s Opavou pronesl, na slabší a silnější jedenáctku na Letné nehrají. „Sparta by měla mít široký a kvalitní kádr, že by mohl nastoupit kdokoliv a zvládnout to. A myslím si, že tomu tak je. Navíc zápasů je tolik, že si zaslouží hrát úplně všichni.“

Plzeň navíc už v tabulce takřka o nic nehraje. Limberský a spol. se rudým vzepřou o prémie k výplatě a kvůli své cti. Vždyť hosté čekají na výhru na západě Čech od srpna 2011.

„Sparta by mohla po zpackané první polovině sezony skončit nakonec třetí, to je velké lákadlo,“ míní někdejší kouč Viktoriánů. „Na druhou stranu ve středu hraje finále poháru v Liberci,“ dodává Pivarník hned vzápětí.

Z pohledu účasti v evropských pohárech je pro Pražany lepší triumf v MOL Cupu. Z něj by totiž šli až do třetího předkola Evropské ligy, zatímco ze třetí příčky v lize by startovali o kolo dřív.

Nejvytíženější sparťané po restartu F:L (podle minut) Sáček 632 Heča, Hancko, Štetina 630 Kanga 629 Dočkal 568 Hložek 564